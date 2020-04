Alcalde de Cali se revela a Duque por rechazar donación venezolana

Ante la negativa del Gobierno de Iván Duque de recibir las máquinas para hacer las pruebas de Covid-19 ofrecidas por el presidente venezolano Nicolás Maduro a Colombia, el alcalde de la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, Jorge Iván Ospina, manifestó que él sí las aceptaría, pensando en el bienestar de la población, relató a la Revista Semana

“Si el gobierno nacional no la quiere recibir, eso es un problema, pero a mí me vendría perfecta. Si esa máquina me puede llegar a Cali y me puede posibilitar ampliar el tamizaje, para que de esta manera podamos tener control del brote, yo se la recibo”, destacó el mandatario regional colombiano, dijo.

Ospina manifestó que debido a las circunstancias no se debe permitir caer en confrontaciones políticas e ideológicas. “Es el momento en que podemos aunar esfuerzos para poder salvar las vidas de personas valiosas (…) Hoy más que nunca se necesita abrir las puertas”, indicó.