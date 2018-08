Adán Chávez: ANC hará todo para que haya justicia

ÚN.- El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Adán Chávez, aseguró ayer que “implementarán los mecanismos necesarios para que se haga justicia y se ponga fin a la impunidad”, tras el magnicidio frustrado en contra del presidente Nicolás Maduro.

“Nosotros, como poder originario, tenemos la facultad de aprobar cualquier ley, cualquier decreto ley que haga falta para que se haga justicia, se acabe la impunidad”, expresó en entrevista con VTV.

El constituyente calificó como “histórica” la decisión tomada por unanimidad de allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional (AN) Juan Requessens y Julio Borges, por su presunta implicación en los hechos.

“Estamos haciendo historia, porque dado el desacato de la Asamblea Nacional, basados en nuestra Constitución, ejerciendo el poder soberano de nuestro pueblo, tomando la decisión necesaria para que el Tribunal Supremo de Justicia pueda continuar el camino de aplicar la justicia necesaria para que todos los que hayan participado en este magnicidio en grado de frustración sean castigados”, enfatizó.

Asimismo, dijo que el atentado permitió que se termine de consolidar la unidad de las fuerzas revolucionarias, “para hacerle frente a los ataques que atentan contra la estabilidad y la paz de la Venezuela”.

“El pueblo chavista está hoy en día más unido que nunca. Este es un pueblo, que ha venido consolidándose en la unidad, en la organización, en la conciencia para enfrentar la guerra económica. Ese chavismo, está hoy día más unido que nunca y dispuesto a hacer lo que haya que hacer para defender a al presidente Maduro y para defender la Revolución”, indicó.

Por su parte, el constituyente y miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales, Jacobo Torres, indicó que “hay un plan de conspiración que comenzó en Estado Unidos”.

“¡Se pasaron de la raya! Hemos sido muy permisivos en términos de que, en nombre de los derechos humanos, no atentamos contra nadie, es lo que la oposición no ha terminado de entender, pero la generosidad no es debilidad”, dijo.

Señaló que “sin justicia aquí nunca va haber paz”.