Acompañantes electorales piden a Federica Moguerini mostrar pruebas de supuestas irregularidades el 20M

UN-. El periodista y escritor británico Jeremy Fox, acompañado de otros colegas, envió una carta a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Moguerini, en la cual reitera la transparencia de las elecciones presidenciales y de consejos legislativos, realizada el pasado 20 de mayo.

A continuación el texto íntegro de la carta:

Querida Sra. Mogherini:

Fui parte de un centenar de miembros de observadores de las elecciones venezolanas del 20 de mayo. Nos encontramos con representantes de alto rango de todos los candidatos y los interrogamos de cerca. Nos reunimos con el presidente y dos vicepresidentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Examinamos el sistema electoral en detalle y, el día de las elecciones, observamos los procedimientos de votación en todo el país.

Observamos, en particular, no solo la sofisticación del sistema de votación que, en nuestra opinión colectiva, es a prueba de fraude, sino también que cada etapa, desde la votación misma hasta la compilación de declaraciones, su verificación y presentación electrónica, se realizó en presencia de representantes de las partes contendientes.

En cuanto a “informar irregularidades”, estaríamos interesados ​​en escuchar ejemplos, ya que el sistema de informes es excepcionalmente riguroso y libre de falsificaciones. Dudamos de que tenga alguna evidencia que respalde el reclamo de la UE de “numerosas irregularidades en los informes”.

Fuimos unánimes al concluir que las elecciones se llevaron a cabo de manera justa, que las condiciones de las elecciones no eran parciales, que las irregularidades genuinas eran excepcionalmente pocas y de naturaleza muy leve. No hubo compra de votos porque no hay forma de que se pueda comprar un voto. El procedimiento en sí mismo excluye cualquier posibilidad de que alguien sepa cómo un votante emitió su voto; y es imposible, como lo verificamos, que una persona vote más de una vez o que alguien vote en nombre de otra persona.

En resumen, las afirmaciones en su comunicado de prensa son invenciones del tipo más vergonzoso, basadas en rumores y no en pruebas indignas de la UE.

No ha pasado inadvertido que la UE fue invitada a enviar observadores a las elecciones y se negó a hacerlo. NINGUNA de las críticas en su comunicado se basa, por lo tanto, en la observación directa de la UE en el terreno.

Estaría encantado de discutir esto más a fondo con usted y ponerla a usted o a sus colegas en contacto con otros observadores, entre los que se encontraban altos cargos políticos, académicos, funcionarios electorales, periodistas y funcionarios de muchas naciones diferentes, incluyendo: España, Reino Unido, Irlanda del Norte , Alemania, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Honduras, Italia, varios países del Caribe, Sudáfrica, Túnez, China, Rusia y los Estados Unidos (sic).

Tuyo sinceramente,

Jeremy Fox, periodista / escritor

Jospeh Farrell, Junta del Centro de Periodismo de Investigación

Calvin Tucker, periodista MS

Dr. Francisco Domínguez, Estudios Latinoamericanos, Universidad de Middlesex