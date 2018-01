21.000 mirandinos han intervenido en debate del Plan de la Patria 2019-2025

ÚN.- El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez expresó este domingo que 21.000 mirandinos han participado en la discusión del segundo Plan de la Patria para el período 2019-2025.

“Estamos discutiendo el futuro que nos toca construir, en Miranda hemos dado en estos dos días 70 asambleas, han participado 21.000 personas y tenemos ya 3.500 propuestas”, comentó en una asamblea llevada a acbo en el sector La Dolorita, en Petare, Caracas y transmitida por VTV.

El gobernador de Miranda invitó a los habitantes de la entidad a seguir aportando esas ideas y propuestas “calle por calle, comunidad por comunidad, liceo por liceo, aldea por aldea, fábrica por fábrica, para que no se quede ningún mirandino sin discutir, sin aportar”, añadió.

Exhortó al poder popular de Miranda a representarle sus propuestas al Presidente de la República para colaborar con el desarrollo de un Gobierno nacional que labore para solucionar las necesidades del pueblo.

“Ese es el tipo de Presidente de queremos, uno que me pregunte como pueblo cuáles son las prioridades, cuáles son las respuestas y cuáles son las cosas que hay que hacer, no uno alejado que no consulta nada”, indicó al hacer mención a la convocatoria del jefe de Estado, Nicolás Maduro, a desarrollar un debate nacional con el poder popular para elaborar el camino para el lapso 2019-2025.