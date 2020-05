15 operaciones en cinco años intentaron tumbar a Maduro

Un total de 15 operaciones han desplegados grupos opositores entre 2016 y 2020 con miras a derrocar al presidente Nicolás Maduro, quien aún se mantiene como Jefe de Estado. El balance está desglosado en el diagrama denominado “Línea de Tiempo. Antecedentes: Conspiración Continuada”, expuesto por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. De acuerdo al documento, 29 actores principales figuran como motores de esas 15 operaciones, sin contar con sus ejecutores directos.

De esas 29 figuras principales, 13 son militares, cinco de ellos provenientes del Ejército: los generales Raúl Isaías Baduel, Miguel Rodríguez Torres, Ángel Vivas Perdomo, Jesús Alberto Milano, Antonio Rivero, Clíver Alcalá y los tenientes Durvis Enrique Melean Vargas e Igbert José Marín Chaparro.

Tres de esos 29 actores claves vienen de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB): capitán Juan Carlos Caguaripano, coronel Oswaldo García Palomo y el teniente Ilich Sánchez. Y de la Aviación, el general Miguel Carmelo Sisco. También actuaron como actores relevantes 14 civiles, entre ellos el ex gobernador de Sucre, Ramón Martínez, el ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, el ex embajador Milos Alcalay, el ex ministro Ricardo Haussman, así como los diputados Julio Borges, Juan Requesens y Edgar Zambrano, según el cuadro de Cabello.

La operación “Espada de Dios”, del año 2016, inicia el ciclo de movimientos conspirativos cuyo objetivo era asesinar a Maduro, tomar Fuerte Tiuna y formar un Estado Mayor.

En el año 2017 se producen cuatro nuevos intentos por desplazar a Maduro de la Presidencia de la República, los cuales fueron bautizados como las operaciones “Baduel”, “Victoria”, “David” y “Óscar Pérez”. Ese fue el año de las guarimbas, combinadas con sabotaje a procesos electorales planeados, ataque al Fuerte Paramacay y el sobrevuelo de un helicóptero pilotado por Oscar Pérez desde donde tiroteó las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y Ministerio de Interiores el 27 de junio de 2017.

En 2018 prosiguen con las operaciones: Movimiento de Transición del Pueblo, Paramacay II, Armagedón e intento de magnicidio con drones en la avenida Bolívar de Caracas. En 2019 lanzaron las operaciones Libertad (frente La Carlota), Vuelvan Caracas, Fuerza y Libertad, Venezuela Honor y Gloria y Aurora. El 2020 lo inauguraron con la operación Gedeón ejecutada el pasado 3 de mayo en Macuto, La Guaira.

Todas estas operaciones se han ejecutado mientras Donald Trump ha estado en la presidencia de Estados Unidos, quien llegó a decir respecto a Venezuela que “todas las opciones están sobre la mesa”, según el análisis hecho por Cabello.

En enero de 2017, la Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo declarando vacante la Presidencia de la República, días previos a la toma de posesión de Trump. Para esa fecha, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó en múltiples sentencias que la AN se encontraba en desacato, por lo que sus decisiones carecían de validez. Producto de esa situación el TSJ emitió un fallo habilitando al presidente Maduro para que firme contratos petroleros, sentencia con la cual la entonces fiscal, Luisa Ortega Díaz, no estuvo de acuerdo, tanto que ello produjo su enfrentamiento con los poderes Ejecutivo, Judicial, Electoral y Ciudadano. A los cuatro días de sus pronunciamientos, comenzaron una serie de protestas violentas en varias partes del país, que culminaron el 31 de julio, día en que se eligió la Asamblea Nacional Constituyente.

Comenzando 2018, concretamente el 6 de febrero, apunta Cabello, la oposición se negó a firmar un acuerdo con el Gobierno que fue debatido en República Dominicana donde se instaló una mesa de negociaciones. Al parecer Julio Borges recibió una llamada desde Bogotá del Secretario de Estado de Estados Unidos que lo hizo retroceder. El 2 de marzo de ese año, el presidente Maduro firmó un acuerdo de garantías electorales con los dirigentes opositores Javier Bertucci y Henry Falcón. Todo para despejar el camino a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de ese 2018 donde Maduro salió triunfante para un nuevo periodo presidencial. Al mes siguiente de esos comicios, el Jefe de Estado expulsó al Encargado de Negocios de Estados Unidos.

2019 comenzó con la elección de Juan Guaidó como presidente de la AN (5 Enero), la toma de posesión de Maduro (10 Enero), el ataque al puesto de la Guardia Nacional Bolivariana en Cotiza (21 Enero) y la autoproclamación de Guaidó como Jefe de Estado (23 Enero). Los eventos prosiguieron el 23 de febrero, día en que una agencia estadounidense intentó ingresar gandolas a Venezuela sin la debida autorización del gobierno venezolano. El hecho fue bautizado por el cineasta Carlos Azpúrua como “La Batalla de los Puentes”, aludiendo a las escaramuzadas acaecidas ese día en los puentes fronterizos Simón Bolívar, Santander y Tienditas. En ese último puente se celebraron sendos conciertos con tarimas dispuestas a 300 metros una de la otra en territorios colombiano y venezolano.

2020 fue el año del relanzamiento de Guaidó con una gira internacional para fomentar una intervención extranjera en el país, según sus propias palabras. Cabello indica en su balance que Guaidó buscó el apoyo del Comando Sur y la agencia antinarcóticos de Estados Unidos para ejecutar dichos planes, los cuales recibieron un revés el pasado 3 de mayo, día de la Santísima Cruz.