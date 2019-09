13 millones 287 mil 742 firmas fueron recogidas en la campaña “No Más Trump”

Un total de 13 millones 287.742 firmas fueron recolectadas durante la campaña No Más Trump (No More Trump) que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro para rechazar el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra Venezuela, informó Darío Vivas, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), durante la movilización convocada en Caracas.

Las rúbricas, que fueron recogidas en jornadas realizadas en todas las plazas Bolívar de Venezuela y en todas las embajadas y cancillerías venezolanas en todo el mundo, serán entregadas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y a su secretario general, Antonio Guterres, por la delegación presidencial designada por el mandatario venezolano.

La delegación está conformada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el canciller, Jorge Arreaza.

“Es un orgullo en mi corazón representar junto al canciller a los pueblos libres del mundo. No queremos guerra. Yo vi todos los días como firmaban en diferentes partes del país. Con profundo orgullo vamos a las Naciones Unidas como uno de las actos trascendentales de toda nuestra historia”, afirmó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Erika Farías, alcaldesa del Municipio Libertador, afirmó que las firmas no solo demuestran un rechazo ante las sanciones, también representan un espacio de debate “para seguir profundizando en la conciencia antimperialista”.

La campaña No Más Trump se inició el pasado 10 de agosto luego que el gobierno de Estados Unidos firmara una orden ejecutiva a principios del mes de agosto que formalizaba el bloqueo económico, comercial y financiero contra el país.

Maduro calificó dicha medida como un “golpe criminal y rastrero” de Trump que entorpeció el diálogo con la oposición en Barbados, por lo que el Gobierno decidió suspender el proceso el pasado 8 de agosto.