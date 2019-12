Yo no olvido el año viejo

El 2019 fue, sin dudas, un año inolvidable. Aquí pasó de todo. Un carajo que nadie conocía se convirtió en el nuevo fetiche opositor cuando levantó la mano en una avenida y dijo: “Juro… asumir las competencias del ejecutivo nacional”. La excitación de los escuálidos no fue normal. Se les veía en la calle más alegres, menos amargados.

Incluso hubo gente que afirmaba, con tono de esperanza y autoayuda, que se sentían “más libres”. Convencieron a Trump de que si lo reconocía como presidente interino, en tres meses máximo la Fuerza Armada se dividiría y listo… golpe de Estado

Viéndolo así ahora, parece un chiste, pero hubo gente que en serio se lo creyó. En febrero prepararon una “operación internacional” para meter ayuda humanitaria en unos camiones, pero los mismos escuálidos estaban convencidos de que eso era una pantalla y en realidad se trataba de la tan soñada invasión extranjera.

Cinco presidentes se reunieron en Cúcuta para presenciar la hazaña. Líderes opositores se drogaron y emborracharon con prostitutas para celebrar por adelantado. Llegado el día, los militares venezolanos no traicionaron, los camiones no pasaron, a los diputados los emburundanguearon y el gobierno no cayó.

En marzo se fue la luz en todo el país. Ataque cibernético y electromagnético o falta de mantenimiento. Nadie sabe. Los escuálidos esperaban que con eso, esta vez sí, el gobierno caería. Pero vino la luz y lo único que pasó fue que comenzó la dolarización, pues los comerciantes en el apagón decidieron que lo más seguro era cobrar en divisas. Y eso se quedó así.

Luego, el 30 de abril, aparecieron en un puente de la autopista con 20 soldados, una ametralladora y balas punto 50 metidas en unos guacales de plátanos. Yo no sé si de verdad ellos creyeron que tenían la cosa ganada. Pero el gobierno casi los ignoró y ese día marcó el declive de la guaidonada.

A menos de un año de gobierno imaginario, a los interinos les reventaron tres escándalos de corrupción. La plata que era para tumbar a Maduro no alcanzó para llenar todos los bolsillos y eso se prendió. Guaidó llega, si acaso, hasta el 4 de enero.

El balance es que estamos bloqueados, saqueados, dolarizados y traumatizados. Lo bueno es que el 2020 tendrá que echarle un verdadero camión para sorprendernos y agarrarnos desprevenidos.

@ÁngelDanielCCS