Se va…se va el 2019

“Todo el año gritando se va…se va…se va Maduro se va. Y lo único que se va es el 2019. Es que no hay nadie capaz, o mejor dicho, son todos capaces para robar menos para pensar, para plantearle al país, con la seriedad del caso, la posibilidad de una salida a la crisis. Solo cantan y repiten lo que les dicen desde afuera. Y desde afuera les dijeron que se autoproclamaran y salieran a decir las tres frases más repetidas por la oposición en el 2019. Cese de al usurpación, gobierno de transición, y elecciones libres. Tengo una amiga que tiene un loro que se aprendió esas tres frases, y aquello es un espectáculo oírlo, la pronuncia mucho mejor que el autoproclamado y además, con mucho más credibilidad”.

Cinthya Machado Zuloaga vino hoy a despedir el año 2019. Me trajo un regalo y yo le traje un libro: El orden del día, de Eric Vuillard, premio Goncourt 2017. Ella me da las gracias y me dice que no abra todavía su regalo, sino cuando esté en la casa. El mesonero se acerca con las dos tazas de café y las coloca sobre la mesa, y entonces se sorprende, porque Cinthya le entrega un regalo y le da un beso y un abrazo de feliz navidad y año nuevo, y él dice: “Lo mejor que me trajo el 2019 fue verla siempre aquí, mi reina, porque todo lo demás fue malo, muy malo”. Y se marcha con su regalo y una cara de felicidad que provoca asaltarlo para quitársela.

-Lo más memorable del 2019 para mi padre, fue la autoproclamación del desconocido que no supo nunca cómo enfrentar la política sino robando todo lo que pudo robar, y en segundo lugar, los plátanos del 30 de abril en La Carlota. Esos dos hechos marcaron el 2019 de mi padre. Y el cierre del año fue la actuación del diputado José Brito ante el país denunciando la corrupción que todo el mundo conocía, solo que ahora se lo decían a su autoproclamado. La oposición fracasó políticamente, pero económicamente triunfó, porque robaron hasta a Don Omar”.

Cinthya se ríe, y viendo la gente que llena el Centro San Ignacio, termina diciendo: “Solo esperemos que en el 2020 haya una oposición que tenga buena cabeza y manos limpias, porque solo así se podrá rescatar la política en este país. Y que además, siga estallando la paz todos los días en todo el país”.