¿Por dónde va a ingresar el autoproclamado?

Hay un tema político que anda rodando “por estas calles” venezolanas por estos días y que se ha convertido en una gran curiosidad sobre lo que puede ocurrir con “el autoproclamado”, cuando regrese a Venezuela, (si es que regresa) de su particular gira apoyada y financiada por la derecha internacional que lo legitima, a pesar de que tienen plena consciencia de que “el autonombrado”, ni es presidente interino, ni es presidente de la Asamblea Nacional…como argumentaron con mucha precisión política en España, cuando el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, no lo recibió personalmente, sino la cancillería, porque simplemente es “ un prominente dirigente de la oposición política venezolana”, y no es un jefe de Estado.

En mi concepto ese acontecimiento devela una importante fractura en la visión monolítica que antes tenía la derecha internacional con respecto al “auto juramentado”…

A lo anteriormente dicho, habría que sumarle que de los supuestamente “más de 50 países” que reconocen al “autoproclamado” lo siguiente: ¿Cuántos países invitaron al “auto elegido” para que los visitara? Ya que si es cierto que presuntamente “esa gira” tenía como objetivo estratégico darle “un refrescamiento de imagen y de apoyo”, ¿por qué no visitó por lo menos a todos los países de la Unión Europea, que sólo lo reconocen a él como Presidente de la República?



Esos gobiernos derechistas saben que su pupilo y protegido anda muy mal, bajando en caída libre en las encuestas, y gran parte de estos gobiernos, ya no están tan seguro de seguir apoyando tan radicalmente al autoproclamado, que perdió con otro sector opositor, la presidencia de la Asamblea Nacional…

La gran pregunta que se hace la gente en estos momentos es: ¿por dónde va ingresar a Venezuela, el autoproclamado? Tiene dos grandes opciones (sin descartar otras), o entra por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía o ingresa vía Cúcuta ayudados por sus inseparables amigos: “los Rastrojos”. Hay una “curiosidad colectiva” sobre lo que va a pasar si llega por nuestro principal aeropuerto. ¿Lo van a detener?…y si viene por los caminos fronterizos, al llegar a Caracas, no lo van detener?…¿Será que no tiene efectos jurídicos la prohibición de salida del país?