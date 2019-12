Hablando de adulancias hay entre nosotros quienes apalancaron que al presidente Maduro lo designaran “Político Internacional del Año”.

Ignoro que piensan sobre esto Vladimir Putin, o Donald Trump cuyo ego supera la peluca que usa, o Ángela Merkel, la única europea que tiene estatura para enfrentar el reto de rusos y estadounidenses.

Ese galardón exagerado recuerda cuando otros adulantes gestionaron que a Carlos Andrés Pérez, a pesar de que en materia de cabellos fue más bien un “poco pelo”… le nombraran “El Político Mejor Peinado del Mundo”.

Pero adulantes, buscadores de recompensa y gestores los hay en todas partes. Como ciertos personajillos que se han propuesto nombrar al autoproclamado “Personaje del Año”.

¡Para esos venezolanos, aspirantes a vivir sin cumplir con el bíblico mandato de trabajar… el diputado Guaidó nunca ha mentido a los venezolanos sobre su preparación y supuestos planes… capacidad de liderato… influencia militar.

Nunca según los adulantes, Guaidó ha dado pie para que se dude acerca de la honestidad del susodicho y sus compinches… quienes en otro país estarían tras las rejas.

Sucede que pasando encima de estas evidencias y carencias que son más bien lunares… los adulantes pretenden que al autor de estos delitos se le califique como el venezolano más destacado del 2019. Son los mismos confabulados que insisten en que el diputado Guaidó -que tan mal ha manejado la AN donde no se ha producido una ley o decisión decente o que valga la pena-… siga en el cargo.

¡Con razón Diosdado Cabello burlón anuncia que si hay votación… le daría su apoyo a Guaidó!

Pero ante tanta insensatez dejo constancia de mi protesta y propongo que como personaje del año designen al presidente Maduro.

Esta propuesta me hará blanco del macartismo nacional que me tildará de “colaboracionista o miembro del G 2”… grupos a los que no hay que pertenecer para observar objetivamente que por la persistencia de Nicolás Maduro en el poder nadie apostaba a principios del año… mientras que al autoproclamado que los radicales de la oposición entonces vitoreaban… … ahora le piden la renuncia o que vaya al paredón.

Y así terminamos el peor año de nuestra historia.