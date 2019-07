¿Nueva elección presidencial?

Mire profesor, esto sigue en el mismo desbarajuste. Pa’donde uno agarra lo ponchan. Y vaya usted a saber cuál será el paradero de este bochinche-tragedia. La gente se siente desguañangada y pica los cabos para otros países o para el cementerio. ¡No creíamos que algo así nos ocurriría! Don Antero, ¿y cuál salida le ve a esta situación? En eso sigo raspao. Lo único que tengo claro es que de esto no se sale con tanto discurso vacío o votos aliñados por un socialismo que ni cree en eso ni tiene intención de perder en sus propias mesas electorales.

¿Entonces usted cree que está planteada la violencia de las armas contra este socialismo o dictadura del proletariado o clase obrera? Mire profesor, eso es pura palabrería hueca ¿De dónde sacan que aquí los de abajo están o van hacia el poder?.

El único que está en esa maquinaria y se mienta como obrero es Maduro. Lo demás es purito militar por todas partes. Y eso le da la fuerza a este gobierno. Y no olvido lo que usted ha dicho: es mucha la gente controlada a punta de publicidad, ofrecimientos y cajas Clap para matar el hambre y sobrevivir.

Ahora profesor, he escuchado decir a algunos dizques estudiosos de este expais que el pueblo es el gran culpable por quedarse tranquilo y apoyar al gobierno a cambio de lo que recibe. Esa explicación olvida, Don Antero, que el control social, por vía del ofrecimiento y la represión, son instrumentos básicos del populismo, la política del engaño y la mediatización prevaleciente a lo largo de la historia de este expaís. Y por eso, a pesar del sufrimiento, la gente hoy aguanta, ante la inexistencia de un proyecto diferente.

¿Y es por eso que aquí no ha habido una rebelión social? En verdad, el pueblo está lejos de poder enfrentar la fuerza gubernamental y son las dos minorías-monstruos las que deciden su suerte.

¿Y el TIAR puede acabar con esta revolución? Aquí no habrá invasión. EEUU no se expondrá a crear otro escenario de guerra. Por ello impulsa el llamado diálogo o negociación. Y lo aprobado por la AN sólo busca aparentar fuerza y decisión para mantener el diálogo hacia una campaña electoral, con miras a lograr la elección de un nuevo presidente.

¡Pero no es verdad, Sancho, que la revolución admitirá que hizo trampa el 20 de mayo de 2018 y que por eso accederá a repetir las elecciones presidenciales!

