Monetización petrolera creativa

La élite Banksteril mundial en su compulsión expropiadora va a la yugular del modelo distributivo rentista venezolano, para destruir el origen de la renta petrolera y cambiar la naturaleza pública de ésta por privada.

Tecnócratas de izquierda y derecha alegan por igual que a mayor renta menos desarrollo y diversidad económica, por su carácter supuestamente parasitario.

La FED y dólar deuda sin respaldo sus armas de destrucción masiva. Nuestra respuesta debe ser la monetización de los volúmenes certificados de riquezas naturales (commodities), especialmente los volúmenes de petróleo y gas natural denominados reservas petroleras.

Es una solución ingenieril que resuelve lo contable-administrativo, convirtiendo una potencialidad estatal, estática o fija, en un activo financiero; contable (base sustancial de la monetización) y otra que permite con versatilidad crear los tokens (fichas, fracciones, cupones, billete, monedas, etc.), son pedacitos con respaldo, no en los yacimientos, sino en los volúmenes certificados, en los contenidos líquidos, gaseosos o metálicos del yacimiento correspondiente, sin afectar la soberanía del Estado.

Globalistas tergiversan cuando alegan que la posición de las reservas del BCV no mejora así le entregues al BCV toda la Faja. Dogmáticos que no entienden que los yacimientos no se enajenan, sino los volúmenes que están contenidos en ellos.

La monetización, permite comerciar volúmenes de producción futura de crudo (petróleo crudo), mediante acuerdos con compradores internacionales, recibiendo el pago por adelantado, negociando una fórmula de precio, multiplicado por el volumen de barriles estipulados en el contrato de suministro, efectivamente levantado por el comprador, controlado por tecnología blockchain que puede ser mensual, trimestral o semestral, permitido por la Ley de Hidrocarburos.

Salir del rentismo no es destruir la renta, es direccionarla, administrarla, controlarla eficientemente. Para eso es necesaria la promoción de nuevas arquitecturas financieras y comerciales, fortaleciendo las reservas internacionales, con el propósito de satisfacer los intereses financieros y sociales generales de la República y la meta dignificadora del vivir bien y pobreza cero.