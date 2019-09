Cinthya Machado Zuloaga está pensativa. Está buscando la frase justa para comenzar su análisis acerca de la despedida de John Bolton por parte del empresario Donald Trump. La frase que explique por si sola todo lo quiere decir. Y cuando pone esa cara de pensadora, entonces su belleza es más diáfana, más clara, más Cinthya. La encuentra y dice:

-Menos Bolton, más claridad. Eso es. Fue el tercer Consejero de seguridad de Trump, y el jefe lo botó por Twiter, así escribió: “Le informé a John Bolton anoche que sus servicios ya no se necesitaban en la Casa Blanca. Yo no estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencias, así como otros en la Administración, y, por lo tanto, le pedí a John su renuncia, la cual me fue dada esta mañana”. Así salió del gobierno el tercer hombre.

Y acaba de llegar el cuarto consejero de seguridad: Charlie Kupperman. Ya en el apellido lleva implícito las siglas de Superman, y eso ayuda mucho. Por lo visto, sus credenciales lo muestran peor que Bolton, que ya es mucho decir.

Trabajó en el gobierno de Ronald Reagan, que da la vergüenza suficiente como para no contarlo, pero sin embargo allá se dice como si nada. Allí estuvo con Reagan desde 1981 hasta 1989, o sea, que tiene la experiencia suficiente para estar allí. Y Trump acaba de decir que Bolton tenía una actitud radical sobre Venezuela que se pasaba de la raya. Ojalá que Kupperman se mantenga en la raya”. El mesonero, que la ha escuchado atentamente, le dice: “Es difícil que la inteligencia y la belleza se encuentren en un mismo cuerpo, sin embargo, mi reina, usted es una excepción.

Gracias mi reina por la información”. Y coloca las dos tazas de café sobre la mesa. Cinthya le sonríe, y eso es suficiente. El hombre sale turalato, pero con vida, hasta llegar a la barra del café. Y Cinhtya dice: “Hubo quienes celebraron, y en verdad que alegra saber que un Bolton como ese, sale del gobierno de Trump, lo que pasa es que hay que esperar para ver cómo vuela este halcón. Pero, como te dije al principio: Menos Bolton, más claridad. Eso ayuda a darle más largas a la paz, que es lo que queremos todos.

Incluso, mi padre celebró la salida de Bolton diciendo: “Ese Trump es más empresario que presidente. Así se bota a un incompetente, ojala que también bote al incompetente que nombró aquí como su presidente”.