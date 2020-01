Viajar es sabroso… y mejor si el viajero regresa de una gira al extranjero con la hucha llena… no importan las consecuencias… entonces digamos que vale la pena darse una escapadita aunque sea por trochas y custodiado por Los Rastrojos.

Nunca creí que Carmona Estanga había huido sino que más bien el gobierno a sabiendas de que era un enemigo insignificante… lo dejaron salir. No es útil potenciar un preso y menos en épocas donde los medios convierten sanos en moribundos y los aislados tienen celular o trotan dentro de las cárceles.

El gobierno deja salir al autoproclamado para que en el exterior se dieran cuenta del pelmazo que la mediatica mundial y la ambición de la mafia Mayamera… elevaron el año pasado a nivel de esperanza para un país tan deteriorado como el nuestro. Pero desde el punto de vista de la banda que se beneficia del autoproclamado y lo ordeñan cual vaca lechera y con eso debemos los patriotas tener cuidado… esta gira es un éxito aunque no por las bobaliconas razones que exponen periodistas y locutoras que bien pagados fungen como guaidólovers.

A los políticos europeos que por un lado desconocen el gobierno del presidente Maduro… pero por otro hacen negocios con embajadores y cónsules de ese gobierno que dicen desconocer… buscando que la China no asuma los contratos de mantenimiento del metro, los tanqueros y de principios esenciales para elaborar medicinas… a esos cínicos no los impresiona un lenguaetrapo incapaz de moverse en la geopolítica globalizada. Pero a quienes manejan por esos lares los presupuestos… a sabiendas que sus electores no se fijan el uso que el autoproclamado le dará a los millones de euros que irresponsablemente la Comunidad Europea le entrega al diputado, presidente o quien sabe cuántas cosas más… les tienta meter la mano en ese realero.

“Si la mafia de Miami divide la cochina en dólares con Guaidó… por qué no lo hacemos en euros nosotros” dirán españoles, franceses y alemanes. Mientras tanto desde la acera del pueblo… esta gira fatídica hará más difícil importar lo necesario desde Europa… tendrá más millones para robar la banda del autoproclamado… y nuestra vida será más dura. Gran regalo a principios de un año que se presentaba mejorcito.