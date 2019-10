Hasta los océanos en riesgo

Cuando apreciamos la fuerza y la extensión del mar, se nos hace difícil pensar que ese gigante poderoso se vea afectado por nuestra causa. Sin embargo es así, como lo ratifica un informe científico muy completo que salió a la luz la semana pasada. Las grandes cantidades de gases nocivos que estamos generando, junto a la deforestación masiva, dañan gravemente a los océanos.

El reporte fue elaborado por más de 100 expertos y se basa en unos 7.000 estudios internacionales, siendo la visión más abarcadora hasta hoy de los efectos del cambio climático sobre los océanos y las masas de hielo del planeta. Es un documento del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, organizado por las Naciones Unidas. Venezuela, con sus miles de kilómetros de costa no puede permanecer indiferente ante este alerta, que debe sumarse al del exceso de basura plástica que arrojamos a las aguas.

El calentamiento de los mares hace que sea menor el porcentaje de oxígeno disuelto en ellos, lo que afecta a los peces y otros seres vivos. Por otra parte, los océanos son reguladores del clima dado que absorben gran cantidad de dióxido de carbono, uno de los principales gases causantes del efecto invernadero, pero ya su capacidad de hacerlo está llegando a un límite y el exceso de esa sustancia está volviendo muy ácidas sus aguas, perjudicando a la vida marina. En muchas regiones está disminuyendo el número de peces, lo que resulta un descalabro para millones de familias.

Además, las aguas más calientes y el aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los hielos, dan pie a huracanes e inundaciones de magnitudes cada vez mayores, damnificando a las poblaciones que viven en islas y regiones costeras, e incluso arriesgando su propia supervivencia.

La respuesta no puede esperar: es necesario quemar mucho menos combustible, especialmente en los países más prósperos, donde ya la gente vive bien y no requiere que su economía siga creciendo sin límites. Venezuela, en medio de su crisis, no solo no crece sino que decrece malamente cada día. Pero la afectación de nuestra Amazonia, en búsqueda de oro, diamantes y otras riquezas, contribuye al calentamiento global, como lo hace la triste quema de gas desperdiciado en los mechurrios.

@AuroraLacueva lacuevat@hotmail.com