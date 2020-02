Guerra total contra Venezuela

La defensa integral de la Nación debe ser tema de permanente debate en las organizaciones populares, políticas y militares en este momento histórico cuando nuestra Patria es sometida a inclementes rigores de una “guerra total” con bases doctrinarias bien definidas en este Siglo XXI .

Uno de los mayores exponentes de la doctrina moderna de la “guerra total” es el coronel retirado del Ejército de Estados Unidos Max G. Manwaring , egresado de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército; oficial que se desempeñó como profesor de estrategia militar y Director del Centro de Investigaciones y Doctrina de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de EEUU.

Manwaring teoriza tres niveles de conflicto para este tipo de guerra, dejando claro que los distintos niveles no siguen uno a otro en orden ascendente o descendente, suelen suponerse en términos de tiempo y lugar para que sea posible tener una variedad de niveles de conflictos que ocurren a la vez. Estos niveles son: a) Amenaza interna contra la estabilidad política y la soberanía por personas naturales y/o jurídicas nacionales y/o transnacionales que cuentan con apoyo transnacional estatal o no estatal; b) generación de descontento popular e incapacidad inducida que impiden al gobierno resolver las causas del descontento; y c) ocupación militar del territorio generalmente encubierta con el calificativo de “intervención humanitaria.”

Destaca Manwaring que el nivel de conflicto “a” (amenaza interna contra la estabilidad política) tiene tres formas fundamentales: 1) desestabilización económica y ataque a la moneda; 2) golpe de Estado; y 3) Control territorial y político a través de organizaciones criminales.

El objetivo de éste artículo es incentivar al lector a dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Se han aplicado en Venezuela los niveles de conflictos de la guerra total?

¿Quiénes son sus principales promotores? ¿Constituyen lucha política o guerra imperial?

Venezuela tiene derecho a defenderse de las agresiones imperiales que buscan adueñarse de nuestras riquezas naturales, especialmente las petrolíferas.

Hay que tomar conciencia que la defensa integral de la Nación solo es posible, con el fortalecimiento de la unión cívico militar y el rescate de nuestra identidad nacional.

Nosotros venceremos!

@AmeliachPSUV