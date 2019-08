“Tú no me puedes dejar con el bate al hombro, María”- así le decía Atahualpa Salazar a su novia María Secundina Herrera. Ella le había notificado que lo había sacado de su corazón, y por lo tanto, no quería saber más nada de él. Sin embargo, Atahualpa, que es un pelotero reconocido nacionalmente, logró burlar la vigilancia, y se presentó en su trabajo. Llegó hasta su oficina, y allí estaba discutiendo su turno al bate.

“Justo ahora que yo he venido subiendo mi average contigo, vienes y me dejas fuera de juego. Móntate en la lomita, y piénsalo mejor, María. Yo soy el hombre que ha corrido mejor las bases de tus sentimientos. Tú sabes que no he cometido errores. Que he conectado las mejores líneas al centro de tu corazón, María. Por eso vine aquí, a pararme en el home, para decirte que no me lances ese strike. No me vas a ponchar con esa rabo e cochino, María”.

María veía a Atahualpa que estaba en el campo de juego muy cerca de la línea de su silla, y se movió un poco para que no la sorprendiera con un beso. Y Atahualpa siguió diciendo: “Formamos el mejor equipo. Aquí está tu cuarto bate, como me llama tu padre. Tenemos las bases llenas de felicidad, María. No me digas que otro jugador se embasó mientras yo estaba en el dogaut. No permitas que ese tipo te robe la base, y déjame a mi que lo saque out para que salga del terreno. Ni siquiera me pusiste en tres y dos. Me sacaste con un flay al cuadro. No, María, así no se juega. Y qué me van a decir en la tribuna cuando me vean con esta cara de ponchao”.

En silencio. Calladita. María Secundina seguía escuchando a Atahualpa Salazar. Para ella, ya había terminado la temporada de Atahaulpa.

“Además, María, ahora tengo más chance para demostrar lo bueno que soy, porque no vienen los gringos al beisbol venezolano, se lo prohibieron los equipos de grandes ligas. Déjame tomar mi turno al bate, como lo he venido haciendo, y tú sabes bien que nunca me has agarrado fuera de base, porque siempre te he sido fiel”.

María Secundina vio a Atahualpa y le dijo: “Ok. Esta noche te quiero ver bateando en el home”. Y Atahualpa salió corriendo de la oficina como si hubiese metido un jonrón.

Profesor UCV @RobertoMalaver