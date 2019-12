Nos vamos de Navidad y Año Nuevo. Lo que dijeron que iba a pasar, no pasó. No pudieron tumbar a Maduro ni acabar con la Revolución Bolivariana. Por supuesto, no podemos decir que el año viejo nos dejó “cosas muy buenas”, como en aquella canción de Billo´s. Seguimos sitiados por la misma crisis de un tiempo acá, pero más persistente: los precios no dejan de subir, la guerra económica continúa con las armas de la especulación inmisericorde, el destrozo de nuestro signo monetario y ese criminal bloqueo financiero impuesto por el Gobierno de EEUU que, lastimador, llega a tocar a niños con cáncer. De nuevo la Navidad, pero los enemigos la pretenden maliciosamente expectante, como buscando con la conspiración el zarpazo tantas veces abortado.

Es momento de darle intermisión a la fatiga política en Venezuela. Queremos esa calidez tradicional de aguinaldos y gaitas, de hallacas, pan de jamón y tortas caseras. Celebremos estos días de amistad y paz. Es la vocación que hoy se vislumbra en una dimensión verdaderamente cristiana a través de la experiencia de los pobres, de los oprimidos, de los que no tienen nada frente a esas estructuras sociales, políticas y económicas que crean desigualdades. Hagamos posible la vida sin odios.

Nuevamente, a los desesperados, les digo que aparten de su vida la desesperación. Sören Kierkegaard, allá por 1845, en el mundo de lo religioso y existencial, lo decía en términos de un mal que consiste en la desesperación de no poder, incluso, morir. En lo religioso es una enfermedad moral. Pero en lo político es terminal. Y eso sucede con el desesperado opositor que no es consciente de tener un yo político y se desespera de tanto esperar. Y nada. De ahí su alteración extrema del ánimo, el odio al diferente, la torpeza con que actúa en política. Su deseperación, por ahora, es el impredecible 5 de enero, sin advertir que es irrelevante, a estas alturas, la reelección de Guaidó en la AN. Imagínense si le pasara por la mente la posibilidad de un 5 de enero bajo la sorpresa de una correlación de fuerzas anotando por la Patria. Sería total.

Finalmente, les digo con afecto: ¡Cuídense! y estén alertas antes los riesgos de transitar por carreteras y autopistas. Las estadísticas son alarmantes por muertes de tránsito en Navidad y en fiestas de fin de año. Pero les repito con cariño, como en otras oportunidades: ¡Cuídense! y vivan una ¡Feliz Navidad!