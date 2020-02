El camino que nos puede llevar de manera más segura, pacífica y estable a la solución de la gravísima crisis que vivimos es el de un acuerdo de convivencia democrática entre todos o entre buena parte de los factores políticos en pugna dentro de nuestro país. Esto significa que las diversas parcialidades deben reconocerse mutuamente, y aceptar que cada una existe y que tiene derecho a existir en el marco de la Constitución. Aceptar que cada una tiene derecho a hacer política en condiciones justas, y a buscar el apoyo de la ciudadanía. De manera que si una tendencia política organizada alcanza o mantiene cualquier posición de poder no sea porque lo decida la Fuerza Armada, o el Gobierno de los Estados Unidos o el Gobierno de Rusia, sino porque sea la voluntad de la mayoría de la población de Venezuela, expresada en elecciones libres y limpias.

Un acuerdo de convivencia democrática tiene entre sus primeras tareas hoy constituir de modo consensuado un nuevo Consejo Nacional Electoral, que ofrezca confianza a toda la ciudadanía, y que desarrolle las elecciones parlamentarias pautadas para este año. Contando para ello con observadores de organizaciones internacionales aceptadas por las parcialidades en liza, como podrían ser la Celac, las Naciones Unidas o la Unión Europea, entre otras. Y en un marco legal de respeto al principio de la representación proporcional, que protege a las minorías.

A partir de allí podría comenzar una nueva etapa de estabilización y reinstitucionalización del país, con consensos económicos mínimos que permitieran iniciativas de largo alcance como el refinanciamiento de la deuda pública y el estímulo a la inversión. Así como la negociación hacia el levantamiento de las sanciones del Gobierno de Estados Unidos.

El camino de la convivencia democrática no es una autopista y las condiciones pueden no ser las óptimas desde el principio, pero es un camino que se puede ir consolidando. Debemos darle una oportunidad. Porque las otras vías en el horizonte implican todas violencia, destrucción, sufrimiento y atraso para el pueblo de Venezuela. No nos merecemos eso. ¿Serán capaces las dirigencias de los diferentes factores políticos de asumir el reto y construir el camino de la convivencia democrática? Ojalá sea así.

@AuroraLacueva