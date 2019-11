Continente martirizado

El plumista que firma el presente papel semanal, a lo largo de los años ha evitado entrar en la polémica interna nacional, o pronunciar alguna descalificación de una parte de la opinión pública nuestra. Si la política es, demasiado a menudo, el arte de la burla que culmina en la ampliación de las divisiones, o la canonización extrema de las parcialidades, este escriba ha eludido cualquier reflexión que contradiga la urgencia permanente del trabajo de unión y reunión, del respeto mutuo dentro de la creatividad intelectual y organizativa. Creemos que la política en nuestro continente requiere sensibilidad, capacidad de escucha, de intercambio, además de un alto sentido de la libertad, de la honradez, de la resistencia a todas las invitaciones a abdicar cualquiera de estos contenidos morales.

Pero en el continente, demasiado es demasiado. Hay motivo para sentirse escandalizado. Los proyectos o prácticas políticas que instrumentalizan actualmente los responsables más importantes en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guyana ex británica, Haití, Honduras, Islas Malvinas, Perú – y guardemos bajo amable silencio los nombres de otros territorios subcontinentales – no tienen que ver con la persecución de la honradez, por una parte, y de la libertad, por otra.

Hoy, por ejemplo, no será por presencia indebida en política que expresaremos nuestro horror frente a los fusiles alzados contra el pueblo boliviano. Pobre país, pobre gente. Apretada entre su gusto renovado por la libertad, y la muerte sin contemplación. Lo que proponen los responsables políticos en Brasil, en Colombia, en Chile, es la destrucción de la civilización. Que no lo entiendan así los EEUU es comprensible. Difícilmente pueden ser amigos el verdugo y la víctima. Pero lamentablemente, los países de Europa supuestamente más tradicionalmente apegados a la libertad, no logran volar más alto que su gran patrón. Y lamentablemente, a su vez, debemos constatar que, salvo excepciones, las autoridades católicas de ciertos países – así la misma Bolivia, y Venezuela – no logran salir de una historia que prolonga el cultivo de la esclavitud multisecular.

Esclavitud rota, ¡figúrense!, por un pobre indio. “El Espíritu del Señor está sobre (él), ¡para llevar la buena nueva a los pobres!” (Evangelio según San Lucas).

Sacerdote de Petare

