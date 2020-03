Consensos para salvar vidas

Con extrañeza escuché hace unos días a un economista comentar que la Mesa de Diálogo Nacional del área económica no se había reunido todavía la primera vez este año -quizás lo haya hecho desde entonces, aunque no ha habido noticias al respecto-. Se recordará que esta mesa reúne a representantes del Gobierno con sectores de la oposición más proclives a la conversación y el acuerdo racional, como los partidos Avanzada Progresista, Esperanza por el Cambio, MAS y Soluciones, entre otros. Ya en el área política han surgido de allí importantes iniciativas. Creí que en lo económico estaban trabajando con intensidad, pero al parecer no es así.

Publicidad

Tampoco el Gobierno ha concretado acciones en torno a algún programa de tipo Petróleo por alimentos, como algunos especialistas han propuesto con insistencia. Un programa de tal naturaleza permitiría vender petróleo eludiendo sanciones, y adquirir con las ganancias alimentos, medicinas y equipos médicos. Ello se realizaría bajo la supervisión de las Naciones Unidas, cumpliendo ciertos requisitos.

Claro que lo mejor es poder comprar y vender libremente en el mercado internacional, pero esta solución transitoria haría posible obtener bienes que se requieren con urgencia. Importa que Gobierno y oposición –la dialogante y la menos dialogante- diseñen sus estrategias dándole más peso al bienestar de la población venezolana. Parece que no estamos en primera fila en el llamado juego político.

Pasan los días, los meses y los años, oficialismo y oposición –en sus diversas vertientes- mueven sus piezas en su partida, buscando la victoria. Y mientras tanto los enfermos no reciben la atención requerida, muchas personas no logran alimentarse bien, el agua y la electricidad no llegan con regularidad, en un grave cuadro de decadencia y dolor. Mitigarlo desde ya, así sea en alguna medida, no es despreciable.

Resulta justo denunciar las sanciones colectivas del gobierno de Trump, que son un crimen contra un pueblo pacífico. Y se comprende que el Gobierno intente desarrollar sus propias iniciativas en el área económica. Pero el diálogo con diversos sectores puede enriquecer las propuestas y facilitar su implementación. Y un rápido acuerdo de Petróleo por Alimentos sería una salida temporal beneficiosa.