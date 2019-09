¿Con Greta o sin Greta? ¡Vaya polémica la que se ha armado!

Ismael Hernández

Vamos por partes, cuando se insiste en el privilegio blanco europeo de Greta no estamos siendo racistas sino que estamos denunciando el racismo de los grandes medios de comunicación, de políticos y empresarios y de la misma sociedad global. Es innegable que ese ese factor explica en buena medida que sus planteamientos tengan más eco que el de miles de personas y movimientos masivos de pueblos enteros que llevan décadas denunciando lo mismo, organizándose y luchando pero, oh, qué pena, no son blancos ni suecos. Algunos dirán “es lamentable que haya tenido que venir una niña blanca europea a decir esas cosas para que la gente despierte pero lo importantes es que se está abriendo el debate urgente sobre el cambio climático”. Pero he aquí donde aparece el otro elemento: es del todo evidente que detrás de Greta hay todo un aparato de management, un cuidadoso manejo de imagen y relaciones públicas que muy difícilmente podría tener una simple niña sueca que un día se despertó preocupada por el cambio climático, como ella dice ser. En estos tiempos los grandes medios y sus agencias publicitarias se especializan en crear y vender “líderes” sociales o “líderes” de opinión. Juan Guaidó, el Dalai Lama, Yoani Sánchez y Gloria Álvarez, cada uno en su terreno, son buenos ejemplos de estos “líderes” express que los medios fabrican y posicionan en cuestión de días como “líderes sociales”, gente que simplemente de un día para otro apareció en las pantallas como “lider global”. Hace falta mucha ceguera para no darse cuenta de que al igual que ellos Greta Thunberg es un personaje fabricado e inflado por los grandes corporaciones mediáticos. Para mí es evidente la intención de manipulación emocional al colocar en el centro de todo a una niña y no a un adulto. Es evidente el intento de ponerla a ella en el centro de todo, a una sola persona, y no a un movimiento colectivo. Y esos corporativos no se mueven por razones altruistas sino por intereses cuantificables en euros y en dólares. Hasta donde he leído, es cierto, lo más probale es que Greta y su movimiento sean un caballito de batalla de ciertas empresas promotoras del capitalismo verde. Nuevamente, muchos dirán “qué importa que las empresas estén detrás de ella si se va a lograr un cambio”. El problema es que el capitalismo verde no es ningún cambio, si acaso es un cambio superficial que, como siempre, se promueve porque es una oportunidad de negocios y no nos va a salvar del apocalipsis climático. Algunos dicen, “ok, Greta es un instrumento del capitalismo verde pero ha desatado un movimiento mundial que debemos aprovechar, debemos meternos y radicalizarlo”. Eso es correcto pero debemos tener presente que muchas veces a la izquierda radical le pasa lo que dice José José: termina siendo paloma por querer ser gavilán. O sea, se cree muy astuta pensando que puede utilizar a la derecha, a los reformistas y capitalistas y casi siempre es al revés, ellos terminan usándola a ella. ¿Greta y su movimiento de capitalismo verde serán metidos en la dinámica del ecologismo anti capitalista o al revés? ¿Quién tiene más fuerza y recursos para engullir al otro? La respuesta es obvia. ¿Hay que meterse en el movimiento de Greta y “arrebatarle la dirigencia” del mismo o, más bien, aprovechar el momento y que el tema se ha puesto sobre la mesa para levantar un movimiento propio, con nuestras reivindicaciones y nuestras formas de lucha? Y falta ver si ese movimiento propio recibe la centésima parte de atención mediática de Feeday for future. Muchos dicen que criticar a Greta o mantenerse al margen de su movimiento es sectario. Ciertamente, mantenerse totalmente al margen lo sería. Pero la otra cara de la moneda es caer en el más rastrero oportunismo y guardarse todas las críticas y señalamientos solamente por “estar en el ajo” y tratar de jalar gente para la propia organización o de ganar como “líder de opinión” algunos seguidores en twitter. Muchas organizaciones, opinólogos, intelectuales, activistas, luchadores sociales, etc. son expertos en surfear en la coyuntura, saltan de una ola a otra porque lo único importantes es siempre tener los reflectores encima, como sea. Así, saltan de un coyuntura a otra sin darle seguimiento a nada, sin construir nada que no sea su propia imagen o jalar para su organización a dos personas. Este tipo de organizaciones y “activistas” se suben a cuanto mame o moda pueda darles algo de notoriedad, particularmente si viene del extranjero, porque ese es en el fondo su único fin. Muy diferente es establecer una agenda propia y picar piedra cotidianamente, sin la atención mediática y la adrenalina de ser trending topic.

En suma, vivimos “tiempos interesantes” y hay que tener los ojos bien abiertos para no caer no caer en un sectarismo que nos paralice ni terminar siendo utilizados por el capitalismo verde, que no es ninguna solución.