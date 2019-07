Bachelet 05

En su primer examen en derechos humanos la señora Bachelet reprobó. La alta comisionada sacó baja nota. Quizás pueda salvar la materia en reparación, pero para ello debe cambiar de profesores y, sobre todo, de los soplones que la hicieron incurrir en garrafales errores. Los que asesoran a Trump y lo tienen saltando de disparate en disparate, no le sirven.

El error inicial de la alumna Bachelet fue metodológico. Primero hizo el informe (o se lo hicieron) y después vino a Venezuela para el trabajo de campo. O sea, ya tenía conclusiones de una observación empírica no efectuada y unas entrevistas no realizadas. No inventó el recurso. Hay estudiantes de pre y post grado que emplean ese método inverso. Por ello se pasan la vida aplastados por el síndrome TMT, es decir, “Todo Menos Tesis”. Nunca terminan la bendita (para ellos, maldita) tesis.

No vamos a repetir las observaciones de expertos venezolanos en derechos humanos, mucho menos los 70 errores que el Gobierno le pescó. Tomemos al vuelo las de un colega suyo de la misma ONU, Alfred de Zayas, quien evalúa su trabajo como decepcionante y anota algo más grave, que es una copia de los presentados por su antecesor, el jordano Zeid Ra’ad, enemigo hormonal de Venezuela. Es un axioma de los buenos copiones: chuleta falsa conduce a falsas conclusiones. No lo dijo, pero perfectamente pudo haberlo dicho el profe Mario Bunge.

Incidieron también en el generoso 05 que usted sacó, las declaraciones de Diego Arria, según las cuales su informe “supera algo que nosotros esperábamos”. ¿Qué esperaba la ultraderecha de su reporte? ¿Cómo es que usted superó ese “algo”? Arria milita en la derecha ultramontana que niega todo diálogo, defiende la vía violenta como única opción y pide la invasión militar de Venezuela. ¿Su mustio informe supera eso, señora Bachelet, o son habladurías del mismo fascismo que ensangrentó a su país por 18 años, asesinó al presidente Allende y a su propio padre?

Su informe es triste porque alegra escandalosamente a los enemigos de la paz y el diálogo. Pero además, es pirata. Finalmente es peligroso porque en nombre de los derechos humanos, podría servir de combustible para incinerar los derechos humanos de todo un pueblo. Corrijo: no tiene 05. Su informe es incalificable. Como su amnesia.

earlejh@hotmail.com