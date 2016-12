Armando Briquet | ¿Dónde está el piloto?

Tomo prestado el título de una película cómica para hacer referencia al drama que se vive en el país. El gobierno de Nicolás Maduro no se destaca por ser particularmente eficiente para gobernar. De eso no nos queda ninguna duda. Lo padecemos diariamente millones de venezolanos. Su tarea solo consiste en excusarse, y en culpar a otros mientras no existe un hogar en el país en capacidad de producir los ingresos que necesita para vivir.

Durante años aplicaron la estrategia de repetir una mentira mil veces, y en muchos casos funcionó. Hoy pretenden seguir jugando el mismo juego sin ningún resultado. La gente se cansó del gobierno acusador. Necesitamos un gobierno responsable.

Frente a un gabinete que solo va corriendo la arruga año tras año sin importarle las vidas que van arrastrando sus desaciertos, bien valdría la pena hacerse la pregunta, ¿si no gobiernan, qué hacen? Si todo está en manos de los demás ¿qué sentido tiene este gobierno?

Es que resulta que un gobierno que se vende como fuerte no contrala nada. Pasa el día culpando a todos los demás de intentar sabotearlo. Veamos. Según Maduro y su gobierno, la oposición controla la economía. Los empresarios la comida. Hay un complot internacional que no permite que leguen los billetes. Los medios de comunicación manipulan la información. El Presidente Macri controla a MERCOSUR. Los partidos de oposición controlan las protestas en las calles y el descontento popular.

Como si lo anterior fuera poco, dicen que es una página web la que establece el valor del bolívar frente al dólar. La mala administración de los recursos naturales es culpa de las trasnacionales y otros gobiernos que explotan nuestros recursos (ante tamaño absurdo nos preguntamos, y quién les dio esas autorizaciones de explotación).

Las contradicciones están a la orden del día. Y la estupidez también. Gobernar sin tener capacidad para equilibrar lo que no funciona, es inútil. Pretender mantenerse en el poder sin tener control de nada es solo una vil ambición.

Ya va siendo tiempo de asumir responsabilidades. El gobierno de Nicolás Maduro ha destruido nuestro país, su economía y sus instituciones. Alguien sensato ya hubiese renunciado y dado paso a que otros gobiernen. Necesitamos un piloto nuevo que sepa y quiera manejar este país para todos lo igual.

@Armando_Briquet