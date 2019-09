El alza desproporcionada de precios de los alimentos en Venezuela no sólo es sorprendente por ese “algo” que se transmuta de lo real a lo que no es, sino que esa acción inhumana y especulativa en momentos de crisis es la más criminal de las conductas en sus efectos devastadores en la población. De repente aparecieron agiotistas y especuladores, empresarios y comerciantes, políticos y sus gobiernos aliados, profanos y bachaqueros, que se convirtieron injustamente, de la noche a la mañana, en millonarios de esa crisis a costa del sufrimiento del pueblo. Son esos especuladores abusivos y sobre seguros en bodegas, tiendas y abastos, o agiotistas que se benefician destrozando la moneda nacional y políticos que hacen lo suyo para enriquecerse. Así está funcionando el mercado en esta crisis y hasta el momento no vemos barrera alguna que los contenga.

Somos víctimas de las “tendencias de demanda” que crean los mismos acaparadores y especuladores al restringir la oferta, retener el producto y provocar la escasez. Es la típica subversión económica, pero con actores que se hacen fácilmente millonarios en un país sitiado por un bloqueo económico y financiero, y atacado por la noticia falsa y engañosa de las grandes corporaciones de la información unidireccional.

¿Quiénes son los aprovechadores de la crisis? Son los empresarios, comerciantes y bachaqueros que a diario manipulan los precios; las personas que constituyen empresas para negociar alimentos dentro o fuera del país, obteniendo excesivas ganancias; los agiotistas que se benefician en el cambio de moneda; los políticos opositores que solicitaron, propugnaron o instigaron el apoderamiento de bienes del Estado venezolano en el exterior y hoy los administran y disponen bajo una ficción de gobierno creada y sostenida desde EEUU y algunos gobiernos de la Unión Europea; los políticos opositores y sus gobiernos aliados que montaron una supuesta “crisis humanitaria” y viven de las ayudas que reciben apropiándose de los fondos, como el caso que denuncian de un concierto musical en la frontera; o los beneficios que reciben gobiernos, como el de Colombia, por “ayuda” a los refugiados o migrantes venezolanos. Y así tantos provechos injustos con daño ajeno que se procura o recibe el más agresivo equipo de malandros y malandras que se haya conocido en la historia política y delictiva de América. ¿Seguiremos indefensos?