Anuncio vergonzozo

¡De nuevo el autoproclamado “la puso”!



Y no se trata de que Guaidó mienta porque eso es conocido y la data viene “de atrás”.



Comenzando por las mentiras de la supuesta ayuda humanitaria que pondría en manos de otros países nuestra alimentación y el hambre de medicinas que sufre nuestra sociedad por causas conocidas como el socialismo y también las medidas del Gobierno estadounidense… el personaje miente cada vez que abre la boca.



Ahora quienes lo manejan siguen el guión de Carmona Estanga y cada 23 de mes con regularidad sorprendente proclaman que Guaidó hará “anuncios importantes”.



En esta ocasión las acciones anunciadas, aparte de mentirosas, son una vergüenza y dicen mucho sobre ¿cómo sería un gobierno encabezado por el diputado y sus compinches?



Ese 23, el autoproclamado cambió arbitrariamente el orden del día que los diputados de la AN discutirían para introducir, vayan a saber por orden de quien, el reingreso al TIAR sin la venia del Ejecutivo y de la Fanb.



No había quórum, el Acuerdo no se discutió según los reglamentos y cuando Guaidó pidió votar a mano alzada hubo diputados que no estaban de acuerdo y otros que anunciaron salvar el voto.



¡Pero el autoproclamado… muy democrático y apegado a la verdad anunció… “aprobado por unanimidad”!



¿Alguna diferencia con el conocido “exprópiese”?



Para la historia quedará Guaidó con esta acción demagoga y digna de fullero … archivado en la carpeta donde reposan los venezolanos que por ambiciosos y brutos traicionaron la herencia que indígenas, hispanos, afroamericanos y libertadores nos legaron… es decir lo que ahora llamamos Patria.



Hasta ahora descollaban en esa carpeta nombres de personajes principales de la sociedad venezolana de finales del siglo XIX, quienes se atrevieron a escribirle a la Reina de Inglaterra y Emperadora Británica para que enviara tropas a invadirnos y pusiera orden en Venezuela.



En adelante quienes se sientan herederos de aquellos Amos del Valle vendepatria podrán decir de sus abuelos que ellos no estaban solos cuando cometieron ese acto vergonzoso… desde el futuro se les une Juan Guaidó… hijo de taxista… que ahora sueña con que otros nos invadan… lo hagan gratis… y lo pongan a él en Miraflores.