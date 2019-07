Es nuestro deber desmontar cualquier intento de tergiversación sobre lo que ha pasado o está pasando en Venezuela y por esa razón -digamos sustancial- no se pueden permitir, bajo ningún concepto, las mentiras y falencias deliberadas que día a día se construyen contra el país en conspiraciones, dentro y fuera, o con estigmas persistentes para confundir o hacernos caer en el error de creer lo que no es verdad, sobre todo en derechos humanos.

Por eso hay que mantener viva la memoria de nuestro pasado para entender el presente y que ese presente, como diría Galeano: “camine sin trampas”, camine sin “informes” tipo Bachelet. Se olvidan los opositores que Venezuela tuvo dolorosos momentos de “noche y niebla” en las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, a semejanza de la nefasta orden nazi de hacer prisioneros a los que hicieran resistencia para luego desaparecerlos, como regularmente desaparece la noche y de la misma forma en que el sol disipa la niebla.

Ahora, la idea de una “mesa de diálogo permanente” es una propuesta acertada ante una crisis política, que de una u otra forma entorpece salir de la crisis económica que se siente y que se sufre y se agrava por el bloqueo infame sugerido por una oposición que está al margen del sentido de Patria. Lo que importa en ese diálogo permanente es convertirlo en un instrumento institucional a la manera de discusión sincera o de conversación llana para buscar la verdad -como dicen por ahíen el punto de vista del otro, porque lo que hemos conocido hasta ahora es un odio enfermizo y desmedido a un paso de la guerra.

Pero en todo esto hay un detalle que la conjura de la derecha internacional y la oposición que buscan derrocar al Gobierno no quieren ver. Es el pueblo chavista que a pesar de las condiciones de carencias y de guerra económica, resiste y defiende su derecho a existir y no permitirá que le quiten su esperanza. Vivimos momentos difíciles; sin embargo, para sorpresa de muchos, Venezuela no está sola. A favor de ella y de su revolución se despertó una solidaridad internacional jamás vista, que ha servido de barrera para contener en este momento una intervención militar, por más que los opositores guerreristas invoquen erradamente el 187 de la Constitución o pidan reincorporación al Tiar. Este país ha demostrado que sabe resistir, y ¡resistir es vencer!.

Abogado