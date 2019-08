Que nadie lo dude: Estamos ante una decisión que atañe nuestra integridad.

Y no vale escudarse señalando que el país está a punto de entrar en una transición porque nuestra sociedad se ha quedado en el siglo pasado. Eso es cierto pero también es secundario si se quiere.

Negarse a ver la realidad implica usar subterfugios para gente que no ve más allá de las narices y que no se da cuenta de lo que entraña el bloqueo decretado por el presidente Trump contra nuestro país… contra el gobierno de nuestro país… y contra nosotros.

Por un lado y para la memoria hemos de formar un muro quienes en medio de la mayor campaña de estupidizaciòn que haya visto nuestra historia… y me refiero a la polarización que todo lo ve a través del prisma de los intereses políticos que todo lo bueno lo ven de un lado… y lo malo en el otro… para enfrentar la amenaza ilegal, criminal y estúpida del gobierno estadounidense que entraña el bloqueo.

A nuestro país y aquí sí vale recordar que estamos en un siglo caracterizado por la globalización que entraña libertad… lo han puesto a recordar dogmas de la guerra fría… en la categoría de los estados que un presidente yanqui calificó como eje del mal.

Ante este abuso y sin meterme en la política de otros yo me pregunto ¿qué tenemos en común los venezolanos y nuestro gobierno con las austeras dictaduras y gobierno electos que mandan esos países aunque Nicaragua es caso aparte?

Pero de eso no se trata: El quid del momento que implica una decisión “de integridad” estriba en si un venezolano ha de aplaudir o no medidas arbitrarias, criminales y estúpidas -porque no creo que propicien cambios de gobierno y si así fuese lo que puede venir sería peor… vistos los robos perpetrados por la banda del autojuramentado ocurridos en El Cucutazo y Citgo-… con que Donald Trump pretende incidir en nuestro destino.

Si no enfrentamos este abuso no solo nos ira peor porque seremos más pobres, perderíamos territorios en caso de invasiones militares… sangre venezolana porque ni somos mochos ni tan mansos… sino que nuestra descendencia nos vería con justo desprecio.

¡Que celebren quienes venden armas o roban supuestas ayudas humanitarias… y que los escupan los patriotas!

