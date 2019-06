Nestlé Venezuela ratifica su compromiso con la producción nacional y apego a las leyes

Nestlé Venezuela informa a la opinión pública, que actualmente la empresa se encuentra trabajando para maximizar su eficiencia, cuidando de inventarios y materias primas de forma expedita para así garantizar la continuidad de las operaciones.

Así lo informa la empresa en un comunicado, a través del cual considera de suma importancia seguir contribuyendo a la producción nacional y satisfacer la demanda de los consumidores venezolanos proporcionándoles productos de la más alta calidad, siempre operando dentro de las alternativas que presenta el marco jurídico establecido.

Para asegurar altos estándares de calidad, la empresa cuenta con exigentes controles de sus materias primas.

En aquellos casos específicos en donde no se pueda utilizar algún material por no cumplir los parámetros de calidad internos o por no tener las características asociadas necesarias para ser integradas a los procesos productivos, el mismo es tratado de forma responsable en cabal cumplimiento con el ordenamiento jurídico vigente para su disposición posterior.

Esta semana la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) inspeccionó la sede de Nestlé, ubicada en el estado Aragua, en atención a una denuncia por la presunta reventa de productos.

En este sentido la empresa reafirma su disposición de establecer canales de diálogo en el marco del respeto, de la integridad y legalidad con cualquier autoridad gubernamental o institución pública o privada; y ratifica su compromiso para mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable para todos sus colaboradores, aliados, beneficiarios y familias.