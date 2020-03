Makro habilita afiliación OnLine para sus clientes

View this post on Instagram

#MakroVenezuela Comunicado Oficial. . Por este medio le informamos a toda nuestra comunidad sobre las nuevas medidas que tomamos respecto al proceso de afiliación. A partir de este 26 de marzo la adquisición del carnet podrá hacerse vía online, desde cualquier dispositivo electrónico, ingresando en nuestra página web (www.makro.com.ve). . Reiteramos el compromiso que tenemos con el país y su gente en las circunstancias actuales. Para #Makro el bienestar y la seguridad de sus usuarios y trabajadores siempre será prioritaria. . #MakroContigo #SuMejorAliado