Loto Fortuna transmitirá sus sorteos por Televen

El 11 de diciembre a las 10:00 pm se celebró el primer sorteo de Loto Fortuna en vivo y directo a través del canal nacional Televen, por lo que Venezuela ha visto en la primera entrega de este sorteo una manera diferente de llegar a más ciudadanos y hacerles partícipes de esta innovadora posibilidad de ganar dinero y cambiar su futuro.

En este sorteo, no hubo ganadores con 6 aciertos. Si no participaste o no ganaste recuerda que puedes adquirir tu boleto para el próximo sorteo a realizarse el 27 DE DICIEMBRE DE 2019. El premio mayor del segundo sorteo de Loto Fortuna se duplica y será de seis mil millones de bolívares (6.000.000.000,00).

En los puntos de venta de Loterías y Apuestas en todas las ciudades del país y de forma online a través de nuestra página web www.virtualoto.com podrá adquirir su boleto por un precio de Bs 30.000,00.

Esta es una primera muestra de nuestra iniciativa y ánimo de ofrecer al público venezolano una opción en lo que a oportunidades de futuro se refiere. Loto Fortuna los anima a continuar jugando, «Gracias por la confianza, tu puedes ser Millonario!