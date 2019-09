La alianza francesa: 45 años formando a través de la cultura

La Alianza Francesa de Caracas cumple 45 años fomentando el relacionamiento con la cultura de Francia, por medio de la enseñanza de su idioma, el fortalecimiento y progreso del diálogo cultural entre países, además del apoyo a las expresiones artísticas.

Con un aproximado de 60 profesores y 700 estudiantes en sus sedes ubicadas en La Castellana, La Tahona, Las Mercedes y Chacaito, la institución sigue en pro de dispensar una educación de excelencia de la lengua francesa para lograr su práctica en todo el país.

Daniela Rojas, coordinadora cultural, afirmó que desde sus inicios, el objetivo de la Alianza Francesa ha sido “acercar a las personas al francés, pero no únicamente desde el idioma, sino ofreciendo una experiencia completa de lo que significa su cultura”.

Del mismo modo, comentó que su compromiso ha sido siempre poner en alto las costumbres de la nación gala, tomando en cuenta que es un instituto francés ubicado en Venezuela, acercando las prácticas sociales arraigadas acá y haciéndolas parte de su trabajo.

“El crecimiento que hemos tenido se debe a nuestra contribución en la apertura a la diversidad cultural en el país, ofreciendo un espacio de interacción y debate que permanece ajeno a situaciones políticas y religiosas, donde las personas se sienten libres de expresar sus ideas y aprender de las de otros”, agregó.

Como espacio alternativo proponen proyectos culturales como exposiciones, sets teatrales y ferias.

El idioma del amor

El francés no sólo es uno de los idiomas más importantes y hablado en el mundo, sino también el más romántico, sensual y atrayente a nivel universal, según una encuesta realizada este año por la aplicación lingüística Babbel.

El motor de búsqueda de contenido en internet Google, ha llegado a la misma conclusión, pues de acuerdo con su traductor, muchas de las expresiones traducidas al francés están enlazadas con el amor.

Entre las traducciones más populares están: mon amour (mi amor), je t’aime (te amo), je t’adore (te adoro), tu me manques (te extraño) y oh la la, l’amour (oh, el amor). Ese sentimiento es una de las razones por cuales las personas empiezan a estudiar esta lengua.

No menos del 90% de los encuestados por Babbel respondió que lo aprendería por amor, pues tiene una entonación y pronunciación seductora que se escucha perfecto en frases de enamorados.

Durante décadas, el francés obtuvo también el status de delicado, sin embargo, el periódico británico Daily Mail, presentó una investigación que lo describe como el más sensual y utilizado por quienes se sienten atraídos por otras personas.

La Alianza Francesa de Caracas ofrece la oportunidad de aprender este idioma, para lo cual cuenta con opciones de estudios muy variadas basadas en una metodología propia, desarrollada y experimentada.

Para conocer las actividades académicas y culturales de la institución, puede ingresar a la página oficial de la Alianza Francesa www.caracas.afvenezuela.org. También pueden seguirlos a través de sus cuentas en Instagram y Twitter: @afcaracas y Facebook: Alianza Francesa Venezuela.