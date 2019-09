Hyaluron Pen: la solución para lograr un rostro rejuvenecido sin agujas

Usualmente cuando escuchamos la palabra “arrugas”, inmediatamente la asociamos con agujas, botox, cirugías, tratamientos invasivos, entre otras cosas. Afortunadamente, los avances tecnológicos en el campo de la estética han permitido que desechemos mentalmente esas asociaciones.

Una arruga es una línea, un pliegue, que aparece en la piel a partir de una cierta edad. Marca el paso del tiempo y puede ser superficial o profunda. Las causas de su aparición pueden ser internas (factores genéticos, hormonales, estrés) y externas (sol, consumo de alcohol o de tabaco, dieta desequilibrada y vida sedentaria).

Hoy en día, dentro de las alternativas para combatir a esas temidas marcas, la más novedosa y versátil es el Hyaluron Pen, un sistema capaz de introducir en la piel ácido hialurónico o vitaminas para rellenar las arrugas y obtener un aspecto más rejuvenecido e hidratado de la piel.

Como método no invasivo, no requiere del uso de una aguja, por lo que es una de las opciones más eficiente y menos molesta para lograr mejorar visiblemente el aspecto de la piel.

“El sistema de presión que ejerce el Hyaluron Pen provoca la introducción del principio activo en la piel de forma muy rápida, en sólo 1/3 de segundo. Dicho principio se aplica uniformemente y de forma homogénea en el tejido tisular, a diferencia de la aguja que, de forma invasiva, crea una especie de bolsa en el interior del tejido y no se difumina para homogenizarse de forma natural”, explica Raquel Díaz Casado (@ieeraqueldiazc), especialista en dermatocosmiatria del Instituto de Especialidades Estéticas.

Es un tratamiento indoloro y seguro. La hinchazón es mínima y no hay contracturas, ni sangre ni trombosis vascular. Por lo que la persona no debe guardar reposo luego de la aplicación.

Adicionalmente, el “Hyaluron Pen” puede ser utilizado para agregar volumen en los labios. Para ello, se cambian los compuestos que serán introducidos en la piel.

El “Hyaluron Pen” no tiene presenta contraindicaciones salvo algunas excepciones: a las personas con problemas de cicatrización como los diabéticos no controlados no se les recomienda realizarse este tratamiento.

Es importante acotar que cualquier procedimiento estético debe ser realizado por profesionales experimentados que utilicen materiales de calidad. Se aconseja que los primeros días después de haberse realizado el tratamiento, se evite exposiciones solares prolongadas.