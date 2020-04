Empresas garantizan suministro a cadenas de Alimento

Las empresas nacionales están dando un ejemplo inquebrantable de responsabilidad y compromiso con el pueblo venezolano, al seguir produciendo alimentos de primera necesidad, a pesar de las restricciones que impone la cuarentena por el COVID-19, y de las dificultades que les genera el acceso al combustible.

Garantizar la producción supone para todos enfrentar nuevos retos cada día, a pesar del decreto que obliga a mantener sus operaciones para garantizar los productos de primera necesidad en los anaqueles, y también de la responsabilidad de la FANB de garantizar a la industria alimentaria acceso a gasolina/gas y al libre tránsito para los trabajadores de este sector.

Sobre este particular, tres empresas venezolanas del sector alimento comparten sus experiencias frente a esta coyuntura.

Aceite, margarina y manteca nacional garantizados.

“En Coposa estamos conscientes de nuestra responsabilidad como industria fabricante de alimentos y vamos a cumplirla para seguir llevando nuestros productos a la mesa de los venezolanos, con o sin contingencia”, así se expresó Francisco Rojas, gerente General de esta empresa venezolana que mantiene sus operaciones para garantizar la producción de aceite de soya Naturoil, margarina Marisol, manteca vegetal Coposa, además del envasado de otros productos.

En la planta, ubicada en Portuguesa, trabajan actualmente con el 30% de su personal, y sus operaciones se mantienen en un 20% de su capacidad habitual, dada las restricciones que por la seguridad de los propios trabajadores ha establecido el gobierno.

“Hemos ajustado las jornadas de trabajo, para evitar las aglomeraciones en un mismo espacio, tanto en nuestras planta de envasado como en el área administrativa. Así mismo, se practican las medidas de protección ya conocidas, ante el coronavirus. Se le mide la temperatura antes de ingresar a la planta, es obligatorio el uso del tapaboca y demás normas de higiene en todos nuestros espacios.”

Destaca que, en el caso de la distribución de los productos, buena parte de la flota de los camiones trabaja con gasoil; sin embargo, el otro tanto trabaja con gasolina y los montacargas con gas o gasolina, insumos que tras muchos tropiezos, paulatinamente han podido obtener.

La Montserratina reabre su bodegón y continúa surtiendo a supermercados

El gerente de mercadeo de La Montserratina, empresa venezolana con 70 años en el mercado y un amplio portafolio en productos parrilleros, madurados y de charcutería, indicó que continúan garantizando a sus aliados comerciales la distribución de sus productos, en su compromiso permanente por seguir brindando productos de calidad a la familia venezolana.

“A partir del lunes 30 de marzo, reabrimos el bodegón ubicado en Boleíta, Caracas, en el horario de lunes a viernes de 10 a 2 pm, y con acceso controlado, siguiendo las normas de salud, por la coyuntura actual.

También atenderemos pedidos por delivery para el área capital, a través del número 0414-2743616”, explicó Carlos Cervantes. De igual manera informó que, a pesar de que algunos canales tradicionales de distribución están cerrados, los productos La Montserratina están presentes en supermercados, frigoríficos, distribuidores y las cadenas de alimentos más importantes del país.

La cuarentena ha hecho que dentro de La Montserratina se refuercen aún más las normas sanitarias ya establecidas. “A nuestros proveedores de transporte de personal les hemos exigido medidas de higiene y desinfección permanente, y antes de entrar a la fábrica se le mide la temperatura.

Ajustamos nuestros turnos para garantizar la protección de nuestros trabajadores y garantizarles la seguridad y bienestar en sus puestos de trabajo”. Detalló que en algunos casos se está trabajando vía remota para garantizar los procesos de facturación, cobranza y pagos con los proveedores y con el personal a cargo.

Natulac garantiza suministros de néctares con vitamina C.

Por su parte Carlos Mendoza gerente de ventas de Natulac, empresa líder en el mercado venezolano en el suministro de néctares de frutas con vitamina C, indica que la mayor dificultad la presentan sus distribuidores por el combustible. Actualmente, sus cuatro plantas mantienen el 80 por ciento de su operatividad, bajo estrictas normas sanitarias.

“Nuestra empresa venía con un crecimiento importante y por ello tenemos inventario, envases y materia prima para garantizar el suministro constante de nuestras diversas líneas de productos en los anaqueles.

Estamos altamente complacidos con la disposición de nuestro personal, de su compromiso, y están dando su mayor esfuerzo para garantizar la producción”.

Explica que han ajustado los horarios y reforzado las normas de higiene que debe tener una empresa de alimentos como lo es el uso de tapabocas. “Estamos haciendo una inversión importante en limpieza adicional de todas las áreas a diversas horas del día; en el suministro de gel; además apoyando a nuestro personal con información para la prevención, y con el transporte, para que puedan llegar a las plantas”.

Para Natulac es un compromiso mayor el poder garantizar en la mesa del venezolano néctares de pulpa 100 por ciento natural, enriquecidos con vitamina C. “Todos nuestros productos son garantía de ahorro y de suministro vitamínico. Ayudan a la hidratación, aportan calorías y energía para fortalecer el sistema inmune. Nuestro néctar de guayaba o los cocteles de frutas contienen una súper dosis de vitamina C, no sólo por lo que trae la pulpa sino además por la que le agregamos,” precisó Mendoza.