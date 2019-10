Senador chileno condena silencio de organismos internacionales

El presidente de la comisión de Derechos Humanos y senador chileno, Alejandro Navarro, repudió este domingo el silencio de los organismos internacionales, sobretodo de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y expresidenta chilena, Michelle Bachelet; frente a la fuerte represión policial ejecutada en el país contra los manifestantes que rechazan las medidas neoliberales impuestas en la nación.

“Ningún organismo internacional se ha pronunciado, ya llevamos siete días de caos y represión y nadie ha dado una opinión. Nadie se manifiesta a pesar de los muertos, de los disparos de la policía directo a los jóvenes. Yo espero un pronunciamiento de la Alta Comisionada de los DDHH”, expresó Navarro en un contacto telefónico a Venezolana de Televisión.

En este sentido, enfatizó que la situación que se vive en Chile – registrada desde hace una semana tras la alza del precio del ticket del Metro – se debe a las constantes políticas neoliberales que afecta la vida de los ciudadanos en materia de salud, educación, empleo, entre otras.

“No es el alza del metro es el abuso permanente de este sistema neoliberal, que ha favorecido el desarrollo productivo de los empresarios, sin tomar en cuenta a los sectores más vulnerables”, enfatizó Navarro.

Al respecto, detalló que parte de la explosión social que se vive en el país – que ha dejado saldo de más de 300 detenidos, más de 160 heridos, varios en estado de gravedad, y tres fallecidos – se registra en materia de salud, donde las personas que no cuentan con los recursos necesarios, se les dificulta adquirir medicinas o a una consulta médica.

“Esa es la verdad de Chile. Si no tienes dinero, falleces, te mueres. Esa es la realidad de la salud”, sentenció Navarro al tiempo que explicó que solo en 2018 fallecieron 10.800 personas por no tener acceso al sistema de salud, así como 25.000 niños se encuentran en espera por no contar con los recursos para pagar una consulta oncológica.

“Hay medicamentos, hospitales, pero no hay médicos. Para pagar una consulta tiene que tener hasta 100 dólares”, agregó durante el contacto telefónico.

Rechazo a la violencia

Durante el contacto telefónico, el senador chileno manifestó su rechazo a los focos violentos que se han generado en varias provincias del país, tras el toque de queda – el primero después de la dictadura de Augusto Pinochet – decretado por el Ejército en Santiago (capital), Chacabuco y la Región de Valparaíso.

“Nosotros condenamos los hechos violentos pero lo que ha sucedido en Chile es un tsunami ciudadano que el gobierno no logra percibir”, expresó Navarro al tiempo que indicó que a pesar del despliegue militar, no se pudo contener los focos violentos en varias regiones.

De acuerdo con medios locales, en la noche de este sábado, mientras algunas personas manifestaban de manera pacífica y ejecutaban cacerolazos en rechazo a Piñera; un grupo de manifestantes saquearon sedes de bancos, quemaron supermercados e incendiaron instituciones.

“No hay gobierno hoy día en el país capaz de controlar las acciones ciudadanas. Anoche fueron quemados y saqueados decenas de supermercados, autobuses. Aún así con un despliegue militar la situación es de caos”, recalcó.

El toque de queda, que se suma al Estado de Emergencia, dejó un saldo de tres fallecidos, 716 detenidos y 77 heridos; entre ellos 15 civiles.

