Santrich no se presentó ante la Corte Suprema de Colombia

El exlíder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, no se presentó este martes a la indagatoria a la que fue citado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia como parte de un proceso por narcotráfico. Su abogado aseguró que desconoce el motivo por el cual incumplió la cita.

“No hubo diligencia. A nosotros lo único que nos preguntaron fue si sabíamos la razón por la cual no concurría Santrich y dijimos que no sabíamos, que habíamos esperado a que concurriera, que habíamos estado coordinando la defensa, pero que no se presentó”, aseguró que no sabe de su paradero.

Indicó que tras ser escuchado en la Corte Suprema, la sesión se levantó y “los magistrados dijeron que posteriormente tomarían una decisión que puede ser en cualquier momento”.

La Corte Suprema de Justicia citó a Santrich para este martes con el fin de escucharlo dentro del proceso que se le sigue por un supuesto delito de narcotráfico cometido después del 1 de diciembre de 2016 cuando entró en vigor el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC el 24 de noviembre del mismo año.

Por ese caso, la Justicia de Estados Unidos pide en extradición al exlíder guerrillero ya que considera que conspiró para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país.

El líder de la Farc, Félix Antonio Muñoz, alias “Pastor Alape”, aseguró que el partido político en el que se convirtió la guerrilla espera que Jesús Santrich se presente este martes a indagatoria en la Corte Suprema de Colombia porque de lo contrario analizará sacarlo del movimiento.