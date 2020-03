Primera víctima mortal en China por el hantavirus

En la provincia de Yunnan, un hombre se desmayó y murió mientras viajaba en un autobús. Al realizar las pruebas, los médicos le dieron positivo por hantavirus, informó el medio chino Global Times.

Otras 32 personas que se encontraban en el vehículo también fueron examinadas. Sin embargo, todavía se desconocen los resultados de las pruebas médicas.

El hantavirus presenta síntomas similares a los de una gripe: fiebre, escalofríos, náuseas y dolores musculares. Al igual que el coronavirus, puede provocar complicaciones respiratorias en los casos más graves.

El tuit en el que el medio chino informó del contagio pronto se hizo viral y fue compartido casi 20.000 veces. Pero, ¿es realmente peligroso el virus hanta?

Pese a que es potencialmente mortal entre las personas, el hantavirus solo se transmite de un roedor a un humano a través de sus excrementos y orina, o a través de la mordedura de una rata infectada, de modo que no es motivo de preocupación en términos de propagación entre la población humana. Por ejemplo, en Argentina se detecta cada año un centenar de casos por contagio de hantavirus.

Hasta el momento, no existe tratamiento específico para el hantavirus. Sin embargo, algunos de los médicos optan por utilizar el medicamento antiviral ribavirina, aunque no figura en la lista de los fármacos utilizados para el tratamiento del virus hanta. De esta manera, aunque esta enfermedad no sea una sentencia de muerte para el que la contraiga, lo mejor es prevenirla evitando el contacto con los roedores y sus secreciones.