Presidente de Uruguay anunció que le detectaron un nódulo pulmonar

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, informó que le fue detectado un nódulo pulmonar derecho al practicarse un examen de rutina.

Agregó que en los próximos días se someterá a estudios complementarios para conocer el diagnóstico definitivo y que de tener que someterse a algún tratamiento lo hará en Uruguay, “porque tenemos un cuerpo médico de excelencia y la mejor tecnología”, precisó.

El mandatario uruguayo convocó a su gabinete ministerial en la Torre Ejecutiva para informarle sobre su estado de salud, y luego ofreció una rueda de prensa para ofrecer detalles de su situación de salud y agregó que deberá practicarse estudios complementarios para obtener un diagnóstico definitivo.

“Debo agregar que me siento perfectamente bien. No he tenido ningún síntoma ni signo atribuible a esta situación; esto ha sido un hallazgo imagenológico producto de los estudios periódicos que me hago y que es bueno que todos los ciudadanos se hagan para lograr prevenir o avanzar en los diagnósticos de las enfermedades”, dijo.

Agregó que “de aquí en adelante este tema paso a ser un paciente y todas las referencias de los avances en el diagnóstico, pronóstico y lo que tengamos que hacer, si algo hay que hacer, las va a realizar el médico de Presidencia, doctor Mario Zelarrayán”.

Vázquez finalizó su conferencia agradeciendo la presencia de los medios de prensa que acudieron ante su convocatoria.

Con información de la Presidencia de Uruguay