Omán nombra a sucesor del sultán Qaboos bin Said, tras deceso

Omán nombró a un nuevo gobernante este sábado, horas después de anunciar la muerte del sultán Qaboos bin Said a la edad de 79 años, el gobernante más antiguo del mundo árabe, informaron medios estatales, refiere Telesur.

El exministro del Patrimonio y Cultura de Omán, Haitham bin Tareq al Said, fue nombrado sucesor del sultán, luego que Said no tenía un sucesor designado y tampoco tuvo descendencia.

El nuevo mandatario juró su cargo ante el consejo de familia gobernante a primera hora de este sábado, anunció el Gobierno de Omán, de acuerdo con el «artículo 7 del ordenamiento político fundamental del Estado», reportó la televisión estatal.

«Nosotros seguimos la línea del sultán difunto, aseguramos los principios que él eligió para la política externa, que se basan en la convivencia pacífica entre los pueblos, la buena vecindad y no interferir en los asuntos internos de los otros», indicó al Said.

En un discurso durante su ceremonia de ascenso al trono, se comprometió a seguir respetando la «soberanía» de los países, mantener la cooperación internacional, apoyar la vía pacífica para la resolución de «todas» las disputas y tener relaciones amistosas con las diferentes naciones del mundo.

El sultán es el principal responsable de la toma de decisiones en Omán. También ocupa los cargos de primer ministro, comandante supremo de las fuerzas armadas, ministro de Defensa, ministro de Finanzas y ministro de Asuntos Exteriores.

El mes pasado, Qaboos pasó una semana en Bélgica para recibir tratamiento médico, y hubo informes de que padecía cáncer.

«Con gran pena y profunda tristeza … la corte real llora a Su Majestad el Sultán Qaboos bin Said, quien falleció este viernes», según un comunicado de la corte, que a su vez, anunció tres días de duelo nacional.

«El Diván de la Corte Real anuncia el duelo e interrumpe por tres días el trabajo oficial de los sectores público y privado, sumado a banderas a media asta durante los próximos cuarenta días», indicó el canal de televisión estatal a través de su cuenta en la red social Twitter.

Imágenes de la televisión mostraron a una multitud de personas reunidos fuera de la Gran Mezquita del Sultán Qaboos en la capital, Muscat, donde llevaron su cuerpo para realizar las ceremonias fúnebres correspondientes.