Morales: mi inhabilitación atenta contra la democracia en Bolivia

El líder indígena de Bolivia, Evo Morales, aseveró este viernes que su inhabilitación a la candidatura del senado por Cochabamba, por el supuesto incumplimiento de residencia permanente como requisito principal para optar al puesto, representa un atentado contra la democracia.

«Esa inhabilitación es otro error jurídico, esa inhabilitación a Evo, en especial, es un atentado a la democracia», enfatizó Morales, durante una rueda de prensa, tras su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el pasado jueves.

Además, el líder político en el exilio, precisó que esta acción forma parte de un plan que se viene gestando desde el pasado 10 de noviembre de 2019, cuando dieron el golpe de Estado en su contra, al no aceptar su victoria en los comicios presidenciales.

«El año pasado, en octubre, ganamos en primera vuelta las elecciones, el verdadero fraude fue el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA)», dijo Morales citado por Russia Today (RT).

Morales afirma que cumple con todos los requisitos requeridos para su candidatura, pero el propósito del TSE es la proscripción del Movimiento al Socialismo (MAS) que tiene su candidato a senador por la localidad de Cochabamba, refiere Prensa Latina.

«Me obligaron a no ser candidato en estas elecciones, yo acepté, aprobaron una ley inconstitucional que me inhabilita a ser candidato a la Presidencia, ahora me inhabilitan como candidato a senador, no respetan la ley electoral», expresó Morales, quien fue suplantado en la presidencia boliviana por la autoproclamada Jeanine Áñez.

Morales se encuentra desde el pasado 14 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina en calidad de refugiado político al no poder vivir en territorio boliviano tras las amenazas de muerte en cu contra.