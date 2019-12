México exige respeto a su sede diplomática en Bolivia

El gobierno de México exige hoy respetar sus instalaciones diplomáticas en Bolivia, alrededor de las cuales observa desde hace más de un mes presencia excesiva de agentes de inteligencia y seguridad, informó Prensa Latina.

Igual expresa su profunda preocupación por la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad que vigilan su sede diplomática en Bolivia y la Residencia del embajador, desde el pasado 11 de noviembre.

«El Gobierno de México llama a las partes que integran al Estado Plurinacional de Bolivia para respetar y cubrir cabalmente las obligaciones del Estado boliviano respecto del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas», indica el texto.

Además recalcan que «México confía en que se respetarán la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos y se llevarán a cabo las medidas correspondientes para garantizar el resguardo y la protección de la integridad física del edificio de la Misión Diplomática tanto interior como exterior» y también se garantice la protección de los agentes diplomáticos acreditados, en cumplimiento a los compromisos internacionales de los que forma parte.

Desde hace más de un mes un grupo de ex autoridades del gobierno del presidente Evo Morales está asilado en la embajada de ese país a la espera del salvoconducto. Añade la nota que el grupo de personas en la legación diplomática mexicana forma parte de la lista de perseguidos políticos del ministro Arturo Murillo.

Murillo anunció que iba a «cazar» a los ex ministros de Presidencia y Gobierno, Juan Ramón Quintana y Hugo Moldiz, respectivamente, y a Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, a quienes acusó de promover y organizar acciones de sedición y terrorismo contra el «gobierno de transición».

De acuerdo con un artículo titulado «Asilados por México», firmado por Ernesto Reyes y al que tuvo acceso Prensa Latina, son rehenes del gobierno de facto boliviano; desde hace más de un mes un grupo de ex autoridades del gobierno de Morales que se encuentran asiladas en la embajada de ese país a la espera del salvoconducto y en ese grupo están seis ex ministros, un ex gobernador, un exviceministro y un exdirector de una entidad desconcentrada y aunque obtuvieron su calidad de asilados, el gobierno de facto no les emite los salvoconductos en franca violación del derecho internacional.

También en la sede diplomática, además de Quintana y Moldiz, están los exministros de Defensa, Justicia y Minería, Javier Zavaleta, Héctor Arce y Cesar Navarro, respectivamente; el ex gobernador de Oruro, Victor Hugo Vásquez, y el ex director de Gobierno Electrónico, Nicolás Laguna.