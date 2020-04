López Obrador defiende a encargado de estrategia contra covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este sábado el trabajo del encargado de la estrategia contra la pandemia del covid-19 en México, Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, luego del llamado de un periodista de televisión a no hacer caso a sus indicaciones.

Durante un noticiario transmitido la noche del viernes por el canal de televisión abierta Azteca Uno, el conductor Javier Alatorre llamó a la audiencia a no hacer caso a la información e indicaciones que ofrece diariamente a la población.

«Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre cifras de contagios y fallecimientos del covid-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell», dijo el presentador de noticias.

Este sábado López Obrador defendió el trabajo de López Gatell y pidió seguir la recomendaciones del citado especialista.

«López-Gatell es una persona con mucha preparación, es un científico, además es un hombre responsable, honesto, le tenemos toda la confianza y él está apoyado por un grupo de especialista y científicos», apuntó el Mandatario.

Del periodista consideró «que se equivocó (…) creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier (Alatorre) es una persona buena creo que cometió un error» y dijo que «no está bien» ese llamado.

El viernes en la conferencia diaria sobre el reporte técnico de la epidemia en México, López-Gatell, llamó a la población a respetar las medidas de aislamiento, la sana distancia, el confinamiento y las medidas de prevención e higiene para que la pandemia no se prolongue en México.

El miércoles, el mismo funcionario había advertido que las empresas con actividades consideradas no esenciales que mantengan operaciones durante la emergencia sanitaria por covid-19 serán sancionadas, investigadas y clausuradas por poner en riesgo la salud y la vida de la población y sus trabajadores.

«Desafortunadamente no hay un cumplimiento adecuado por parte de un número importante de empresas privadas, entonces no es culpa de los trabajadores (no quedarse en casa) sino que sus empleadores no están acatando una medida que es de orden general», apuntó López Gatell.

Entre las empresas que han sido señaladas y acusadas por los propios trabajadores de no haber detenido actividades están las del Grupo Salinas, propiedad del empresario de Ricardo Salinas, quien forma parte del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia y cercano al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, Esteban Moctezuma.

México llegó este viernes a 6.875 contagios y 546 muertes por la covid-19 con un reporte de 578 casos y 60 fallecimientos en las últimas 24 horas, informaron las autoridades sanitarias del país.

Fuente: EFE