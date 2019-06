Londinenses protestan contra Trump en Reino Unido

Miles de personas acudieron a las calles de Londres para protestar este martes en rechazo a la visita que realiza al Reino Unido el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump.

Los asistentes a la movilización llevaban diversas pancartas con mensajes que expresaban su descontento con la presencia de Trump en el país, entre ellos, Donald Trump is not welcome here” (Donald Trump no es bienvenido aquí), “los americanos nos oponemos a tus políticas” y “vete a tu casa”.

Además, en el lugar estuvieron ambientalistas y activistas que manifestaron su rechazo a la bienvenida real ofrecida a Trump por parte de las autoridades británicas, al considerarlo como un peligro para el mundo.