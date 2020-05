Izquierda Unida de Europa exige frenar acoso de EEUU contra Venezuela

Los eurodiputados de Izquierda Unida Manu Pineda y Sira Rego, junto con otros miembros del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL), solicitaron al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que proceda con una mediación con los Estados Unidos (EEUU) para frenar las amenazas y el acoso a Venezuela, tomando en cuenta el último episodio que se produjo el pasado 3 de mayo, cuando fuerzas de seguridad venezolanas desbarataron una incursión marítima en La Guaira. En la operación, fueron detenidos dos exmilitares estadounidenses, uno de ellos ha llegado a asegurar que el objetivo era enviar al presidente Nicolás Maduro a EEUU.

Publicidad

“Le pedimos que, en uso de las atribuciones que la Unión le concede, encabece una gestión internacional ante Estados Unidos para evitar nuevas agresiones amparadas por Washington, para exigir el estricto cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional y para poner fin a la violación de la soberanía de Venezuela, en la convicción de que los problemas de ese país no pueden tener solución en un escenario que persiga la organización de golpes de estado y estimule la violencia terrorista”, reclaman.

“Esa incursión armada es sólo el último capítulo de una larga historia de intromisiones”, alertan los eurodiputados, que también recuerdan que Washington anunció hace unas semanas el despliegue de una unidad naval en el Caribe, en colaboración con Colombia. El objetivo, según el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, era la lucha contra el narcotráfico, pero lo cierto es que desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las amenazas de EEUU al Gobierno venezolano se suceden casi semanalmente.

“Como usted conoce, se han sucedido las provocaciones armadas en Venezuela, el estímulo de actitudes violentas en el interior del país o la organización de atentados terroristas. Desde la embajada estadounidense y desde el Departamento de Estado se alienta a militares venezolanos para que se rebelen y derroquen al Gobierno. Y ello va acompañado de la presión sobre otros gobiernos de América y de otros continentes para que se sumen a la operación de acoso a Venezuela, de la puesta en circulación de informaciones falsas y de una intensa actividad diplomática que sólo tiene el objetivo de acabar con el Gobierno” de Nicolás Maduro, indican.

Donald Trump se apresuró a desmentir que hubiera puesto en marcha ninguna operación militar, pero para Manu Pineda, “el presidente de EEUU no tiene ninguna credibilidad en lo que se refiere a Venezuela” y, en su opinión, “no se debe perder de vista la historia. “EEUU ha promovido golpes de estado, ha promocionado dictadores y ha sido responsable de matanzas y asesinatos masivos durante todo el siglo pasado. Si hasta ahora no han funcionado ni su apuesta por el autoproclamado Juan Guaidó, ni todos los movimientos para desestabilizar al país, ni el bloqueo económico o las sanciones, no debemos descartar nada”.

De hecho, el secretario de Estado, Mike Pompeo, lanzó su última amenaza esta misma mañana, diciendo que EEUU utilizaría todas las herramientas a su disposición contra Venezuela si no liberaban a los dos detenidos. “Primero deberían explicar quiénes son estas personas y con qué propósito intentaron entrar armados a Venezuela. Imaginemos qué diría Pompeo si hubieran sido venezolanos armados haciendo una incursión marítima en EEUU”, comenta Pineda.

En su carta, los eurodiputados resaltan las propuestas de Maduro para iniciar una mesa de diálogo con la oposición y reclaman al Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea que rompa su silencio, “en un momento en que el planeta se debate ante la grave crisis de la pandemia del covid-19, que afecta también a Venezuela y a toda América Latina”.

“Ha llegado el momento de que la Unión Europea alce la voz ante lo que está haciendo EEUU con Venezuela. Bruselas debe exigir el respeto de la legalidad internacional a Washington y apoyar el diálogo”, añade Pineda, quien además pide “el levantamiento de las sanciones” para que el pueblo venezolano pueda afrontar la pandemia del coronavirus “en las mejores circunstancias posibles”, así como “la mediación ante el Fondo Monetario Internacional para que el país caribeño reciba las ayudas solicitadas para luchar contra el covid-19”.

La carta, además de llevar la firma de Pineda y Rego, ha sido apoyada por los eurodiputados irlandeses Clare Daly y Mick Wallace, y los portugueses João Ferreira y Sandra Pereira.