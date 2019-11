Interpol negó difusión roja contra excanciller ecuatoriano

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) negó la difusión roja solicitada por el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno contra el excanciller Ricardo Patiño, pues se basan en los derechos internacionales.

#URGENTE | CONFIRMADO | Tal como sucedió con @MashiRafael hace un año, la Secretaría General de INTERPOL también niega pedido de difusión roja en contra de @RicardoPatinoEC, hoy asilado en México, por considerarlo un caso de persecución por diferencias políticas.#Lawfare pic.twitter.com/9ocEg0OTog — KolectiVOZ (@kolectiVOZ) November 29, 2019

“Les comunicamos que la notificación roja sobre dicha persona no se publicará y los datos acerca de la persona indicada se eliminarán de las bases de datos de Interpol, y que el conducto de Interpol no se podrá utilizar de ningún modo para la comunicación de información relacionada con este caso”, señala el comunicado.

Esta misma solicitud de difusión roja no procedió en dos ocasiones de parte de Interpol contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, tomando en cuenta que no era compatible con los acuerdos de cooperación, dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Patiño se encuentra asilado en México y Correa se encuentra residenciado en Bélgica, donde es oriunda su esposa, Anne Malherbe, y donde estudió una maestría en Economía.

Ante estos resultados, se refuerza el hecho de que en ambos casos se trata de persecución política.