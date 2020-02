Inicia juicio para extraditar a Julian Assange a EEUU

Este lunes inició el juicio contra Julian Assange, en medio de contradicciones por parte de los fiscales estadounidenses, que alegan no tener pruebas para demostrar el daño que causó la filtración de información de Wikileaks en las personas involucradas, para así poder decidir su extradición del Reino Unido hacia Estados Unidos (EE.UU).

El juicio se lleva a cabo en el tribunal de Woolwich Crown Court, ubicada al sureste de Londres, donde el representante norteamericano afirmó que la exposición de material clasificado por parte de Wikileaks, arriesgó la vida de personas que sirvieron de informantes para ayudar al Ejército estadounidense en Iraq y Afganistán, refiere Prensa Latina.

No obstante, luego de aseverar que el periodismo no debe utilizarse como licencia para cometer actos delictivos, manifestó no poseer las pruebas para verificar el supuesto daño causado a los informantes, hecho que fue aprovechado por la defensa, representada por Kristin Hrafnsson, quien aseguró que no se han expuesto evidencias nuevas en el juicio el cual podría extenderse toda la semana.

El directivo de Wikileaks recalcó que espera tener un juicio justo, partiendo de que este martes se presentarán las pruebas para defenderse de los 17 cargos que le imputa Estados Unidos desde 2010, entre ellos conspiración por cometer espionaje y piratería informática.

Mientras el juicio ocurre, Assange permanece recluido desde el pasado 11 de abril, en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el este de Londres, luego de que el Gobierno de Ecuador le quitara la protección diplomática que le concedió por siete años, para regresarlo a la justicia británica.

A las afueras de la corte londinense, se agruparon los miembros del movimiento Chalecos Amarillos para expresar su solidaridad y exigir su liberación.

Assange, de 48 años de edad fue detenido en 2010 en el Reino Unido, luego se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, hasta abril de 2019, cuando volvió a estar bajo dominio de la Policía británica.

Tras ser condenado de forma expedita a 50 semanas de cárcel por violar una fianza concedida por la justicia británica en 2012, el ciberactivista de 48 años de edad fue enviado a Belmarsh, donde espera el juicio de extradición.

De ser entregado a los fiscales norteamericanos, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel, por los cargos imputados en relación a los papeles de las guerras de Irak y Afganistán.

El activista australiano, ha recibido el apoyo de organizaciones y medios de comunicación internacional, como: The Guardian y The New York Times, ONGs como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional, o artistas como Roger Waters, Chrissie Hynde o la cantante Mia, resaltó Sputnik.