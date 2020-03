Gobierno de Brasil promueve campaña contra cuarentena por covid-19

El gobierno del presidente Jair Bolsonaro elaboró un vídeo que promueve una campaña publicitaria con el lema Brasil no puede parar, que coincide con la orientación del Mandatario de ultraderecha quien rechaza la cuarentena social para frenar el coronavirus covid-19 al alegar que afecta el empleo, la producción y por ende la economía.

Así lo revelaron fuentes periodísticas reseñadas por Prensa Latina.

De acuerdo con la información, el video por el momento no aparece en canales oficiales, ni en redes sociales. Como test, según la prensa, se difundió primero en círculos de apoyo al Jefe de Estado. Una voz en off cita disimiles categorías profesionales y repite varias veces que, por ellos, «Brasil no puede parar».

El aislamiento social está orientado por autoridades sanitarias de Brasil y del mundo, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS) como medida prioritaria para frenar el contagio del coronavirus.

Brasil registra hoy 92 muertes y tres mil 417 casos confirmados del nuevo coronavirus, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud. La actualización añadió 15 muertes más al total, lo que representa un aumento del 19% con respecto al balance anterior.

La página noticiosa cita un estudio realizado por el Imperial College de Londres, Inglaterra, publicado esta semana, en el que traza un escenario catastrófico si se abandona la estrategia de confinamiento en Brasil al analizar cálculos epidemiológicos a partir de datos de infección, evolución y mortalidad.

Esta semana, Bolsonaro se enfrentó verbalmente a gobernadores y alcaldes que aplican de manera independiente medidas restrictivas para evitar aglomeraciones y circulación de personas en sus estados, como el cierre de casi todo el comercio.

Ante este escenario, la Justicia Federal prohibió que el Gobierno adopte cualquier medida contra el confinamiento.