Finaliza paro de profesores en Chile tras 50 días de protesta

El Colegio de Profesores de Chile, decidió este martes concluir con su paro nacional que llevaba 50 días, el segundo más largo de la historia chilena, esto tras llevar a cabo una votación, informó el presidente de la organización, Mario Aguilar.

“La conclusión de la huelga tras conocerse los resultados de la votación realizada por los docentes, en la cual el 67,37 por ciento de los que participaron optó por deponer la movilización contra 32,63 que se inclinó por continuar“, detalló Aguilar.

Manifestó su orgullo ante tal movilización, con la que le dieron una lección a un “gobierno arrogante” que se negaba a dialogar y que solo se presentó a la mesa de conversaciones cuando la huelga llevaba cuatro semanas, reseña Prensa Latina.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Educación dio respuesta a una parte de los 11 puntos del petitorio presentado por los maestros, ya que hay temas que al juicio del ente no tienen solución.

Razón por la que resaltó que el gremio no se siente satisfecho, por lo que mostró la necesidad de continuar adelante con sus demandas, porque no renunciarán a ninguna de las peticiones restantes.

“Es necesario buscar una solución a la reforma curricular que prevé eliminar las asignaturas de Historia, Educación Física y Artes del programa obligatorio de la enseñanza media que resulta muy dañino para los jóvenes“, enfatizó Aguilar.

De inmediato los docentes retornarán a sus actividades, con un plan previsto por las autoridades educacionales para la recuperación de las clases pues alrededor de medio millón de alumnos están fuera de las aulas desde el 3 de junio, indica el medio.

La larga huelga magisterial se convirtió, según encuestas, en el problema más importante del país durante las últimas semanas, con un respaldo de casi el 70 por ciento de la población, mientras que el reconocimiento positivo a la gestión de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, cayó estrepitosamente hasta 23 por ciento.

“Las encuestas buenas no me marean, y las malas no me distraen de lo que tengo que hacer”, dijo Cubillos, de acuerdo con el medio cubano.