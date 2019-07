Estados Unidos publicó lista de sacerdotes pederastas

Rhode Island, uno de los estados más católicos de Estados Unidos (EE.UU.), ha publicado una lista de sacerdotes acusados de abusar sexualmente de menores de edad, revela el portal de Hispantv.

El obispo Thomas Tobin, en una carta que acompaña a la lista, llamó a su publicación “un momento difícil, pero necesario” en la historia de la iglesia, además de “una expresión de la transparencia que queremos alentar y la responsabilidad que queremos aceptar”, según recogieron este lunes los medios locales.

En alusión a la necesidad de publicar la lista, Tobin matizó: “el hecho de no publicarla impondría la impresión de que nosotros no tomamos en serio la situación o que tenemos algo para ocultar, pero nosotros sí la tomamos en serio y no tenemos nada que ocultar”, recalcó.

La lista de clérigos, sacerdotes de orden religiosa y diáconos que data de 1950, incluye 25 sacerdotes fallecidos, fue publicado en el sitio web de la Diócesis Católica de Providence.

La Iglesia católica se ve conmocionada una y otra vez por acusaciones de abusos. En julio de 2018, el cardenal y arzobispo emérito de Washington, Theodore McCarrick, fue destituido de su cargo por acusaciones de vejación sexual contra un adolescente.

Un mes después, en agosto, las autoridades del estado de Pensilvania revelaron un informe en el que se comprobaba que la Iglesia católica había encubierto a 300 “sacerdotes depredadores”, que abusaron de unos 1000 menores adolescentes, en su mayoría varones, recoge VTV.