EEUU supera los 2.200 muertos por la pandemia del covid-19

Estados Unidos (EEUU) superó los 2.200 muertos y los 125 mil contagios por la pandemia del coronavirus covid-19 al registrar entre este sábado y domingo más de 20 mil nuevas infecciones y 540 decesos.

Publicidad

EEUU se convirtió en el epicentro de la pandemia tras desplazar a Italia al segundo lugar con un poco más de 92 mil casos.

De acuerdo con una investigación de The New Yrok Times, los organismos federales no generaron las condiciones necesarias para combatir y contener la enfermedad, incluso cuando la epidemia se concentraba entre el mes de enero y febrero en China.

El diario de gran influencia de la sociedad estadounidense criticó la gestión del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ante el brote del coronavirus, del cual sólo se han recuperado 3.238 personas, sólo hasta este domingo.

“El CDC confió en los científicos veteranos para desarrollar una prueba para el coronavirus”. Sin embargo, el centro “tardó gran parte de febrero en encontrar una solución y el virus se estaba propagando sin ser detectado”, reseñó Prensa Latina.

El presidente Donald Trump, por su parte, se ha negado a imponer una cuarentena en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, regiones en las que más se reporta el número de casos y fallecidos.